Підвищені виплати за менший строк попередження: що зміниться при звільненні з роботи

Потрійна середньоденна зарплата за скорочений строк попередження: що передбачає реформа звільнення працівників.

Під час доопрацювання проєкту нового Трудового кодексу профспілки та експерти висловлювали занепокоєння, що документ нібито розширює можливості роботодавців для звільнення працівників. У Міністерстві економіки такі оцінки відкидають.

Зазначимо, що раніше «Судово-юридична газета» писала, що проєкт нового Трудового кодексу (реєстр. №14386 від 15.01.2026) отримав низку принципових зауважень від Головного науково-експертного управління Верховної Ради України. Експерти ГНЕУ зазначають: частина запропонованих норм не лише виходить за межі предмета регулювання кодексу, а й створює ризики правової невизначеності, дублювання законодавства та надмірного навантаження на державу.

Заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак заявила, що проєкт не звужує трудових прав, а систематизує та робить прозорими правила припинення трудових відносин відповідно до європейських стандартів.

За її словами, документ напрацьовувався у тристоронньому форматі за участі уряду, профспілок, об’єднань роботодавців і незалежних експертів під фасилітацією Міжнародної організації праці. Усі положення, що стосуються звільнення, відповідають конвенціям МОП і директивам ЄС.

У міністерстві наголошують, що роботодавець, як і раніше, не зможе звільнити працівника «день у день» без законних підстав. Водночас новий кодекс вперше детально описує підстави та порядок звільнення, щоб у роботодавця не було варіантів для тиску, а працівник мав прогнозований механізм захисту – опція дострокового припинення трудових відносин за вибором працівника із підвищеною компенсацією. Це потенційно має зменшити кількість конфліктів, спорів та судових розглядів.

Кодекс передбачатиме обов’язкове письмове попередження про звільнення, зроблене заздалегідь. Плюс фінансові гарантії.

«Останнє – насправді важлива новела законопроєкту. Що відбувається зараз? Якщо ти хочеш звільнити працівника, маєш попередити його про це за два місяці. І все. Жодних зобов’язань. А працівник увесь цей час ходить на роботу, знаючи, що невдовзі він її втратить. Тож і продуктивність праці низька, і настрій людини відповідний. Не виграють від цього ані працівник, ані роботодавець, ані колектив», - зазначила Марчак у інтервʼю Укрінформу, - «Майбутній же кодекс надаватиме людині можливість не витрачати час на роботу, з якої його вже фактично звільнили, узявши натомість гроші – як компенсацію від роботодавця. Йдеться при цьому про підвищені виплати».

Хоча проєкт нового кодексу зберігає вимогу письмового попередження, але дозволяє за згодою сторін замінити строк попередження грошовою компенсацією. Розмір виплат становитиме не менше подвійної середньоденної зарплати за кожен робочий день скороченого строку.

Якщо ж роботодавець скорочує строк попередження без згоди працівника, компенсація має становити не менше потрійної середньоденної зарплати за кожен день.

Таким чином, працівник отримує вибір: або відпрацювати встановлений строк, або отримати підвищену компенсацію та використати цей час для пошуку нової роботи.

