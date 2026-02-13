Повышенные выплаты за сокращенный срок предупреждения: что изменится при увольнении с работы

Тройная среднедневная зарплата за сокращенный срок предупреждения: что предусматривает реформа увольнения работников.

В ходе доработки проекта нового Трудового кодекса профсоюзы и эксперты высказывали обеспокоенность тем, что документ якобы расширяет возможности работодателей для увольнения работников. В Министерстве экономики такие оценки отвергают.

Отметим, что ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что проект нового Трудового кодекса (рег. №14386 от 15.01.2026) получил ряд принципиальных замечаний от Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины. Эксперты ГНЭУ отмечают: часть предложенных норм не только выходит за пределы предмета регулирования кодекса, но и создает риски правовой неопределенности, дублирования законодательства и чрезмерной нагрузки на государство.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак заявила, что проект не сужает трудовых прав, а систематизирует и делает прозрачными правила прекращения трудовых отношений в соответствии с европейскими стандартами.

По ее словам, документ разрабатывался в трехстороннем формате с участием правительства, профсоюзов, объединений работодателей и независимых экспертов при фасилитации Международной организации труда. Все положения, касающиеся увольнения, соответствуют конвенциям МОТ и директивам ЕС.

В министерстве подчеркивают, что работодатель, как и прежде, не сможет уволить работника «день в день» без законных оснований. Вместе с тем новый кодекс впервые детально описывает основания и порядок увольнения, чтобы у работодателя не было возможностей для давления, а работник имел предсказуемый механизм защиты — опцию досрочного прекращения трудовых отношений по выбору работника с повышенной компенсацией. Это потенциально должно сократить количество конфликтов, споров и судебных разбирательств.

Кодекс будет предусматривать обязательное письменное предупреждение об увольнении, сделанное заранее. Плюс финансовые гарантии.

«Последнее — на самом деле важная новелла законопроекта. Что происходит сейчас? Если ты хочешь уволить работника, должен предупредить его об этом за два месяца. И все. Никаких обязательств. А работник все это время ходит на работу, зная, что вскоре ее потеряет. Поэтому и производительность труда низкая, и настроение человека соответствующее. Не выигрывают от этого ни работник, ни работодатель, ни коллектив», — отметила Марчак в интервью Укринформу, — «Будущий же кодекс даст человеку возможность не тратить время на работу, с которой его уже фактически уволили, получив взамен деньги — как компенсацию от работодателя. Речь идет при этом о повышенных выплатах».

Хотя проект нового кодекса сохраняет требование письменного предупреждения, он позволяет по соглашению сторон заменить срок предупреждения денежной компенсацией. Размер выплат будет составлять не менее двойной среднедневной зарплаты за каждый рабочий день сокращенного срока.

Если же работодатель сокращает срок предупреждения без согласия работника, компенсация должна составлять не менее тройной среднедневной зарплаты за каждый день.

Таким образом, работник получает выбор: либо отработать установленный срок, либо получить повышенную компенсацию и использовать это время для поиска новой работы.

