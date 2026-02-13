  1. В Україні

США готові ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі, — Андрій Сибіга

20:53, 13 лютого 2026
За словами Андрія Сибіги, йдеться саме про юридично зобовʼязуючі гарантії.
Фото: МЗС
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна отримала інформацію від США про готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі. Про це повідомляє МЗС України.

«Йдеться саме про юридично зобовʼязуючі гарантії, а не запевнення — уперше в історії України. Проєкт двосторонніх гарантій майже готовий», - йдеться у заяві МЗС.

«Другий ключовий елемент безпекової архітектури — військова присутність з американським бекстопом. Без ролі США ефективна система безпеки в Європі неможлива», – зазначив Андрій Сибіга.

Раніше Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року «Про гарантії безпеки для України».

США МЗС Україна Андрій Сибіга

