США готові ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі, — Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна отримала інформацію від США про готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі. Про це повідомляє МЗС України.

«Йдеться саме про юридично зобовʼязуючі гарантії, а не запевнення — уперше в історії України. Проєкт двосторонніх гарантій майже готовий», - йдеться у заяві МЗС.

«Другий ключовий елемент безпекової архітектури — військова присутність з американським бекстопом. Без ролі США ефективна система безпеки в Європі неможлива», – зазначив Андрій Сибіга.

Раніше Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року «Про гарантії безпеки для України».

