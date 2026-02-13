  1. В Украине

США готовы ратифицировать гарантии безопасности для Украины в Конгрессе, — Андрей Сибига

20:53, 13 февраля 2026
По словам Андрея Сибиги, речь идет именно о юридически обязывающих гарантиях.
Фото: МИД
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина получила информацию от США о готовности ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе. Об этом сообщает МИД Украины.

«Речь идет именно о юридически обязывающих гарантиях, а не заверениях — впервые в истории Украины. Проект двусторонних гарантий почти готов», — говорится в заявлении.

«Второй ключевой элемент архитектуры безопасности — военное присутствие с американским бэкстопом. Без роли США эффективная система безопасности в Европе невозможна», — отметил Андрей Сибига.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года «О гарантиях безопасности для Украины». 

США МИД Украина Андрей Сибига

