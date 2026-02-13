США готовы ратифицировать гарантии безопасности для Украины в Конгрессе, — Андрей Сибига

По словам Андрея Сибиги, речь идет именно о юридически обязывающих гарантиях.

Фото: МИД

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина получила информацию от США о готовности ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе. Об этом сообщает МИД Украины.

«Речь идет именно о юридически обязывающих гарантиях, а не заверениях — впервые в истории Украины. Проект двусторонних гарантий почти готов», — говорится в заявлении.

«Второй ключевой элемент архитектуры безопасности — военное присутствие с американским бэкстопом. Без роли США эффективная система безопасности в Европе невозможна», — отметил Андрей Сибига.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года «О гарантиях безопасности для Украины».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.