Як вимикатимуть світло на Київщині 27 лютого — ДТЕК оприлюднив графіки

На Київщині діятимуть графіки погодинних відключень світла.

У п’ятницю, 27 лютого, в Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ударів по енергетичних об'єктах України.

Графіки відключень світла для Київщини на 27 лютого

