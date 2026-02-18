  1. В Україні

Як встановити факт смерті, якщо немає медичної довідки — алгоритм дій для родичів

16:54, 18 лютого 2026
Куди звертатися, які документи підготувати та як отримати свідоцтво через суд, якщо смерть сталася під час бойових дій або на тимчасово окупованій території.
Війна змусила тисячі українських родин проходити складні юридичні процедури вже після втрати близьких. Через бойові дії, евакуацію або перебування на тимчасово окупованих територіях оформити медичне свідоцтво про смерть іноді фізично неможливо. Без цього документа державна реєстрація смерті не проводиться, а родичі не можуть реалізувати свої спадкові чи соціальні права.

У Міністерстві юстиції пояснили, як діяти в таких випадках та яким чином отримати свідоцтво про смерть, якщо медична довідка відсутня.

Отримання письмової відмови ДРАЦС

Перш за все необхідно звернутися до найближчого відділу ДРАЦС із заявою про реєстрацію смерті та наявними доказами (фото, показання свідків, довідки, документи з ТОТ тощо). Відповідно до вимог законодавства, державна реєстрація смерті здійснюється на підставі медичного документа встановленого зразка або рішення суду. Якщо медичної довідки немає, відділ ДРАЦС надає письмову відмову в реєстрації.

Звернення із заявою до суду

Заява про встановлення факту смерті подається до будь-якого суду незалежно від місця проживання заявника. Судовий збір за подання такої заяви не сплачується. Справи цієї категорії розглядаються невідкладно.

До заяви додаються:

  • письмова відмова ДРАЦС;
  • документи, що підтверджують родинний зв’язок;
  • докази обставин смерті;
  • паспорт заявника.

Отримання свідоцтва

Після ухвалення судом рішення про встановлення факту смерті необхідно повторно звернутися до органу ДРАЦС. Рішення суду є підставою для державної реєстрації смерті та видачі свідоцтва.

Важливо: Якщо смерть настала на тимчасово окупованій території, звернення до суду є єдиним способом отримати документ українського зразка.

Процедура спрямована на захист прав родичів загиблих — зокрема для реалізації спадкових, соціальних та інших прав.

