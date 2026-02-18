Как установить факт смерти, если нет медицинской справки — алгоритм действий для родственников
Война заставила тысячи украинских семей проходить сложные юридические процедуры уже после утраты близких. Из-за боевых действий, эвакуации или пребывания на временно оккупированных территориях оформить медицинское свидетельство о смерти иногда физически невозможно. Без этого документа государственная регистрация смерти не проводится, а родственники не могут реализовать свои наследственные или социальные права.
В Министерстве юстиции разъяснили, как действовать в таких случаях и каким образом получить свидетельство о смерти, если медицинская справка отсутствует.
Получение письменного отказа ДРАЦС
Прежде всего необходимо обратиться в ближайший отдел ДРАЦС с заявлением о регистрации смерти и имеющимися доказательствами (фото, показания свидетелей, справки, документы с ВОТ и т.д.). В соответствии с требованиями законодательства, государственная регистрация смерти осуществляется на основании медицинского документа установленного образца или решения суда. Если медицинской справки нет, отдел ДРАЦС предоставляет письменный отказ в регистрации.
Обращение с заявлением в суд
Заявление об установлении факта смерти подается в любой суд независимо от места проживания заявителя. Судебный сбор за подачу такого заявления не уплачивается. Дела этой категории рассматриваются безотлагательно.
К заявлению прилагаются:
- письменный отказ ДРАЦС;
- документы, подтверждающие родственную связь;
- доказательства обстоятельств смерти;
- паспорт заявителя.
Получение свидетельства
После вынесения судом решения об установлении факта смерти необходимо повторно обратиться в орган ДРАЦС. Решение суда является основанием для государственной регистрации смерти и выдачи свидетельства.
Важно: если смерть наступила на временно оккупированной территории, обращение в суд является единственным способом получить документ украинского образца.
Процедура направлена на защиту прав родственников погибших — в частности для реализации наследственных, социальных и иных прав.
