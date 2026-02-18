  1. В Украине

Как установить факт смерти, если нет медицинской справки — алгоритм действий для родственников

16:54, 18 февраля 2026
Куда обращаться, какие документы подготовить и как получить свидетельство через суд, если смерть произошла во время боевых действий или на временно оккупированной территории.
Война заставила тысячи украинских семей проходить сложные юридические процедуры уже после утраты близких. Из-за боевых действий, эвакуации или пребывания на временно оккупированных территориях оформить медицинское свидетельство о смерти иногда физически невозможно. Без этого документа государственная регистрация смерти не проводится, а родственники не могут реализовать свои наследственные или социальные права.

В Министерстве юстиции разъяснили, как действовать в таких случаях и каким образом получить свидетельство о смерти, если медицинская справка отсутствует.

Получение письменного отказа ДРАЦС

Прежде всего необходимо обратиться в ближайший отдел ДРАЦС с заявлением о регистрации смерти и имеющимися доказательствами (фото, показания свидетелей, справки, документы с ВОТ и т.д.). В соответствии с требованиями законодательства, государственная регистрация смерти осуществляется на основании медицинского документа установленного образца или решения суда. Если медицинской справки нет, отдел ДРАЦС предоставляет письменный отказ в регистрации.

Обращение с заявлением в суд

Заявление об установлении факта смерти подается в любой суд независимо от места проживания заявителя. Судебный сбор за подачу такого заявления не уплачивается. Дела этой категории рассматриваются безотлагательно.

К заявлению прилагаются:

  • письменный отказ ДРАЦС;
  • документы, подтверждающие родственную связь;
  • доказательства обстоятельств смерти;
  • паспорт заявителя.

Получение свидетельства

После вынесения судом решения об установлении факта смерти необходимо повторно обратиться в орган ДРАЦС. Решение суда является основанием для государственной регистрации смерти и выдачи свидетельства.

Важно: если смерть наступила на временно оккупированной территории, обращение в суд является единственным способом получить документ украинского образца.

Процедура направлена на защиту прав родственников погибших — в частности для реализации наследственных, социальных и иных прав.

минюст Министерство юстиции Украины

