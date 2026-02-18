В Україні запроваджено єдину систему класифікації громад: визначено критерії територій відновлення

Стартувала робота Комісії з класифікації громад за функціональними типами: на основі єдиних критеріїв і змодельованих даних вже визначено перші 123 території відновлення.

Під головуванням заступника Міністра розвитку громад та територій України Олексія Рябикіна відбулося перше засідання Комісії з оцінки та класифікації територій за функціональними типами.

Комісія розпочала визначення громад за єдиною державною системою критеріїв. До її складу увійшли 12 народних депутатів — членів профільного комітету Верховної Ради, а також представники Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики, Державної служби статистики, асоціацій органів місцевого самоврядування та громадського сектору.

Раніше уряд затвердив єдиний підхід до класифікації громад за їхніми потребами та особливостями. Визначено такі типи територій: відновлення; з особливими умовами розвитку (гірські, заліснені, степові, постраждалі від техногенних катастроф); сталого розвитку; регіональні полюси зростання. На нормативному рівні запроваджено систему критеріїв, що забезпечує ухвалення рішень на основі об’єктивних даних.

Як зазначив Олексій Рябикін, запровадження функціональних типів територій - це фундамент територіального підходу у державній регіональній політиці, а розуміння реальних умов і викликів громад дозволяє застосовувати відповідні інструменти та ресурси для їх безпечного відновлення і розвитку.

“Всі громади різні - за безпековими умовами, економікою, доступом до послуг, близькістю до кордону чи фронту. Тому держава переходить до підходу, коли політика розвитку робиться не “однаково для всіх”, а залежно від умов, в яких перебуває територія. Такий підхід допомагає зрозуміти, яка саме підтримка потрібна кожній громаді і спрямувати необхідні ресурси саме туди, де вони потрібні найбільше, відповідно до їхніх потреб і викликів. Це також посилює спроможність органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, що особливо важливо в умовах війни. Водночас Україна впроваджує європейські підходи, адже територіальний підхід є ключовим елементом політики згуртованості ЄС”, - сказав Олексій Рябикін.

Фахівці Мінрозвитку зібрали та узагальнили дані від міністерств, центральних органів виконавчої влади та обласних військових адміністрацій станом на 1 січня 2026 року. На їх основі проведено моделювання, результати якого представлено членам Комісії. Створений дашборд дає змогу побачити, до якого типу віднесена кожна громада та за якими критеріями, переглянути інформацію по областях, а також визначити території, що є окупованими або перебувають у зоні бойових дій.

Зокрема, під час засідання розглянули перелік громад, які пропонується віднести до території відновлення. Наразі таких налічується 123 - у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.

Територіями відновлення вважаються ті, що відповідають щонайменше двом з цих критеріїв: велися бойові дії або була тимчасова окупація — повністю чи частково; існує ризик бойових дій відповідно до офіційно визначеного переліку; пошкоджено або зруйновано понад 20% нерухомості за останні три роки; суттєво погіршилася соціально-економічна ситуація та відбулося значне переміщення населення, кількість внутрішньо переміщених осіб перевищує 20% довоєнного населення.

Під кожен функціональний тип держава готуватиме таргетовані програми підтримки.

