В Украине введена единая система классификации общин: определены критерии территорий восстановления

Стартовала работа Комиссии по классификации общин по функциональным типам: на основе единых критериев и смоделированных данных уже определены первые 123 территории восстановления.

Под председательством заместителя Министра развития общин и территорий Украины Алексея Рябикина состоялось первое заседание Комиссии по оценке и классификации территорий по функциональным типам.

Комиссия начала определение общин по единой государственной системе критериев. В ее состав вошли 12 народных депутатов — членов профильного комитета Верховной Рады, а также представители Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства социальной политики, Государственной службы статистики, ассоциаций органов местного самоуправления и гражданского сектора.

Ранее правительство утвердило единый подход к классификации общин по их потребностям и особенностям. Определены следующие типы территорий: восстановления; с особыми условиями развития (горные, лесистые, степные, пострадавшие от техногенных катастроф); устойчивого развития; региональные полюса роста. На нормативном уровне внедрена система критериев, обеспечивающая принятие решений на основе объективных данных.

Как отметил Алексей Рябикин, внедрение функциональных типов территорий — это фундамент территориального подхода в государственной региональной политике, а понимание реальных условий и вызовов общин позволяет применять соответствующие инструменты и ресурсы для их безопасного восстановления и развития.

«Все общины разные — по условиям безопасности, экономике, доступу к услугам, близости к границе или фронту. Поэтому государство переходит к подходу, при котором политика развития осуществляется не “одинаково для всех”, а в зависимости от условий, в которых находится территория. Такой подход помогает понять, какая именно поддержка нужна каждой общине, и направить необходимые ресурсы именно туда, где они требуются больше всего, в соответствии с их потребностями и вызовами. Это также усиливает способность органов местного самоуправления и исполнительной власти, что особенно важно в условиях войны. В то же время Украина внедряет европейские подходы, поскольку территориальный подход является ключевым элементом политики сплоченности ЕС», — сказал Алексей Рябикин.

Специалисты Минразвития собрали и обобщили данные от министерств, центральных органов исполнительной власти и областных военных администраций по состоянию на 1 января 2026 года. На их основе проведено моделирование, результаты которого представлены членам Комиссии. Созданный дашборд позволяет увидеть, к какому типу отнесена каждая община и по каким критериям, просмотреть информацию по областям, а также определить территории, которые являются оккупированными или находятся в зоне боевых действий.

В частности, во время заседания рассмотрели перечень общин, которые предлагается отнести к территориям восстановления. В настоящее время их насчитывается 123 — в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях.

Территориями восстановления считаются те, которые соответствуют по меньшей мере двум из следующих критериев: велись боевые действия или была временная оккупация — полностью или частично; существует риск боевых действий в соответствии с официально определенным перечнем; повреждено или разрушено более 20% недвижимости за последние три года; существенно ухудшилась социально-экономическая ситуация и произошло значительное перемещение населения, количество внутренне перемещенных лиц превышает 20% довоенного населения.

Под каждый функциональный тип государство будет готовить таргетированные программы поддержки.

