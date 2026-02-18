  1. В Україні

Працівник не погоджується на нові умови праці: чи можна його звільнити

21:11, 18 лютого 2026
Якщо працівник відмовляється працювати в нових умовах праці, роботодавець може припинити з ним трудові відносини у зв’язку з відмовою від продовження роботи через такі зміни.
Східне міжрегіональне управління Держпраці надає роз’яснення щодо можливості звільнення працівника у випадку його незгоди працювати за зміненими умовами праці.

Повідомляється, що у разі відмови працівника продовжувати роботу в нових умовах трудовий договір підлягає припиненню на підставі пункту 6 статті 36 Кодексу законів про працю України — у зв’язку з відмовою від продовження роботи через зміну істотних умов праці.

У разі припинення трудового договору відповідно до пункту 6 статті 36 КЗпП працівникові гарантується виплата вихідної допомоги у розмірі щонайменше середнього місячного заробітку, що передбачено статтею 44 КЗпП України.

У Держпраці наголошують, що навіть в умовах воєнного стану основні трудові гарантії для працівників залишаються чинними. Зокрема, оплата праці за повністю відпрацьовану місячну або погодинну норму не може бути меншою за законодавчо встановлений мінімальний рівень.

Також мають бути забезпечені мінімальні державні гарантії в оплаті праці, визначені статтями 11 та 12 Закону України «Про оплату праці». Йдеться, зокрема, про підвищену оплату за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні, у нічний час, оплату часу простою не з вини працівника та інші передбачені законом гарантії.

Виплата заробітної плати повинна здійснюватися регулярно, за винятком випадків, коли це неможливо через обставини, пов’язані з веденням бойових дій.

Під час дії воєнного стану допускається збільшення тривалості робочого часу до 60 годин на тиждень, проте така норма застосовується виключно до працівників, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури, зокрема в оборонній сфері чи у сфері забезпечення життєдіяльності населення.

Водночас для працівників об’єктів критичної інфраструктури, яким законодавством передбачено скорочену тривалість робочого часу, у період воєнного стану максимальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень (частини перша і друга статті 6 Закону № 2136).

Будь-які форми примусу працівника до виконання роботи в нових або змінених умовах, щодо яких між сторонами трудових відносин не досягнуто взаємної згоди, є неприпустимими.

Держпраці

