Работник не соглашается на новые условия труда: можно ли его уволить

Если работник отказывается работать в новых условиях труда, работодатель может прекратить с ним трудовые отношения в связи с отказом продолжить работу из-за таких изменений.

Восточное межрегиональное управление Гоструда предоставляет разъяснение относительно возможности увольнения работника в случае его несогласия работать в изменённых условиях труда.

Сообщается, что в случае отказа работника продолжать работу в новых условиях трудовой договор подлежит прекращению на основании пункта 6 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины — в связи с отказом от продолжения работы вследствие изменения существенных условий труда.

В случае прекращения трудового договора в соответствии с пунктом 6 статьи 36 КЗоТ работнику гарантируется выплата выходного пособия в размере не менее среднего месячного заработка, что предусмотрено статьёй 44 КЗоТ Украины.

В Гоструде подчёркивают, что даже в условиях военного положения основные трудовые гарантии для работников остаются действующими. В частности, оплата труда за полностью отработанную месячную или почасовую норму не может быть ниже законодательно установленного минимального уровня.

Также должны быть обеспечены минимальные государственные гарантии в оплате труда, определённые статьями 11 и 12 Закона Украины «Об оплате труда». Речь, в частности, идёт о повышенной оплате за работу в сверхурочное время, в праздничные, нерабочие и выходные дни, в ночное время, оплате времени простоя не по вине работника и других предусмотренных законом гарантиях.

Выплата заработной платы должна осуществляться регулярно, за исключением случаев, когда это невозможно вследствие обстоятельств, связанных с ведением боевых действий.

Во время действия военного положения допускается увеличение продолжительности рабочего времени до 60 часов в неделю, однако такая норма применяется исключительно к работникам, которые работают на объектах критической инфраструктуры, в частности в оборонной сфере или в сфере обеспечения жизнедеятельности населения.

В то же время для работников объектов критической инфраструктуры, для которых законодательством предусмотрена сокращённая продолжительность рабочего времени, в период военного положения максимальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю (части первая и вторая статьи 6 Закона № 2136).

Любые формы принуждения работника к выполнению работы в новых или изменённых условиях, относительно которых между сторонами трудовых отношений не достигнуто взаимного согласия, являются недопустимыми.

