Виконання робіт різної кваліфікації при суміщенні професій: як здійснюється оплата

19:54, 19 лютого 2026
Виконання робіт різної кваліфікації, суміщення професій та виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника передбачають особливий порядок оплати праці.
Питання оплати праці при виконанні робіт різної кваліфікації, суміщенні професій (посад) та виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника регулюються нормами трудового законодавства України.

Головна державна інспекторка управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області висвітлила питання щодо оплати праці при виконанні робіт різної кваліфікації, при суміщенні професій (посад) і виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

В умовах воєнного стану загальні правила оплати праці при виконанні робіт різної кваліфікації, визначені статтею 104 Кодексу законів про працю України, залишаються чинними та не зазнали принципових змін.

При виконанні робіт різної кваліфікації праця почасових робітників, а також службовців оплачується за роботою вищої кваліфікації.

Праця робітників-відрядників оплачується за розцінками, встановленими для роботи, яка виконується. У галузях економіки, де за характером виробництва робітникам-відрядникам доручається виконання робіт, тарифікованих нижче присвоєних їм розрядів, робітникам, які виконують такі роботи, виплачується міжрозрядна різниця. Виплата міжрозрядної різниці та умови такої виплати встановлюються колективними договорами.

Відповідно до ст. 31 КЗпП України, роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Роботодавець не має права вимагати виконання роботи вищої кваліфікації, якщо у працівника немає відповідного документального підтвердження (диплома, посвідчення) або він не пройшов інструктаж. Якщо працівнику доручається виконання складнішої роботи, ніж вказано у його трудовому договорі, це підстава для перегляду штатного розряду.

Оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника визначена статтею 105 КЗпП України.

Працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.

Заміщення тимчасово відсутнього керівника оформлюється наказом та потребує згоди працівника, виплачується різниця між його окладом та окладом замісника. Штатним заступникам доплата не встановлюється, якщо робота входить до посадових обов’язків або передбачена нормами трудових витрат.

Держпраці

