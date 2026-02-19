Выполнение работ разной квалификации при совмещении профессий: как производится оплата

Выполнение работ разной квалификации, совмещение профессий и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника предусматривают особый порядок оплаты труда.

Вопросы оплаты труда при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей) и исполнении обязанностей временно отсутствующего работника регулируются нормами трудового законодательства Украины.

Главный государственный инспектор управления инспекционной деятельности в Кировоградской области осветила вопросы оплаты труда при выполнении работ различной квалификации, при совмещении профессий (должностей) и исполнении обязанностей временно отсутствующего работника.

В условиях военного положения общие правила оплаты труда при выполнении работ различной квалификации, определённые статьёй 104 Кодекса законов о труде Украины, остаются действующими и не претерпели принципиальных изменений.

При выполнении работ различной квалификации труд повременных работников, а также служащих оплачивается по работе более высокой квалификации.

Труд рабочих-сдельщиков оплачивается по расценкам, установленным для выполняемой работы. В отраслях экономики, где по характеру производства рабочим-сдельщикам поручается выполнение работ, тарифицированных ниже присвоенных им разрядов, работникам, выполняющим такие работы, выплачивается межразрядная разница. Выплата межразрядной разницы и условия такой выплаты устанавливаются коллективными договорами.

В соответствии со ст. 31 КЗоТ Украины работодатель не имеет права требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Работодатель не имеет права требовать выполнения работы более высокой квалификации, если у работника отсутствует соответствующее документальное подтверждение (диплом, удостоверение) либо он не прошёл инструктаж. Если работнику поручается выполнение более сложной работы, чем указано в его трудовом договоре, это является основанием для пересмотра штатного разряда.

Оплата труда при совмещении профессий (должностей) и исполнении обязанностей временно отсутствующего работника определена статьёй 105 КЗоТ Украины.

Работникам, которые на том же предприятии, в учреждении, организации наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, выполняют дополнительную работу по другой профессии (должности) либо обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) либо исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) либо исполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются на условиях, предусмотренных коллективным договором.

Замещение временно отсутствующего руководителя оформляется приказом и требует согласия работника, выплачивается разница между его окладом и окладом заместителя. Штатным заместителям доплата не устанавливается, если работа входит в должностные обязанности либо предусмотрена нормами трудовых затрат.

