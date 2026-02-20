  1. В Україні

Бакалаврат в Україні скоротять до 3 років: МОН запускає реформу

14:29, 20 лютого 2026
Нова структура змінює освітню траєкторію з «4 роки бакалаврату + 1,5 роки магістратури» на «3 роки бакалаврату + 2 роки магістратури».
В Україні готуються до запуску трирічного бакалаврату — нової моделі вищої освіти, яка стане продовженням реформи профільної старшої школи. Йдеться про формулу: 12 років навчання у школі + 3 роки бакалаврату + 2 роки магістратури.

Деталі впровадження пояснили у Міністерство освіти і науки України.

Що таке трирічний бакалаврат

Як пише «Вчися.Медіа», трирічний бакалаврат передбачає скорочення навчання з чотирьох до трьох років — за умови, що випускник чи випускниця вступають на спеціальність, яка відповідає профілю, здобутому у старшій школі.

Коли стартує нова модель

Впровадження відбуватиметься у два етапи:

  • 2029 рік — експериментальний запуск. Трирічний бакалаврат стане доступним для перших випускників пілотних академічних ліцеїв, які оберуть трирічну профільну середню освіту з вересня 2026 року.
  • Із 2030 року — перехід у постійний формат. Модель має стати базовою для академічних ліцеїв: 12 років школи + 3 роки бакалаврату (за збереження профілю) + 2 роки магістратури.

Водночас трирічний бакалаврат не буде універсальним для всіх. Якщо абітурієнт вступатиме на спеціальність, що не відповідає шкільному профілю, або обере напрям, для якого школа не забезпечила необхідної підготовки, навчання триватиме чотири роки. Альтернативою може бути компенсаційний курс для вирівнювання знань.

Як це вплине на магістратуру

Нова структура змінює освітню траєкторію з «4 роки бакалаврату + 1,5 роки магістратури» на «3 роки бакалаврату + 2 роки магістратури». Тобто загальна тривалість повного циклу майже не змінюється, але акцент переноситься на більш структуровану профільну підготовку.

Перехідний період триватиме 1–2 роки. Саме для відпрацювання моделі передбачено експериментальний запуск у 2029 році.

МОН України навчання

