Бакалавриат в Украине сократят до 3 лет: МОН запускает реформу

14:29, 20 февраля 2026
Новая структура меняет образовательную траекторию с «4 года бакалавриата + 1,5 года магистратуры» на «3 года бакалавриата + 2 года магистратуры».
В Украине готовятся к запуску трехлетнего бакалавриата — новой модели высшего образования, которая станет продолжением реформы профильной старшей школы. Речь идет о формуле: 12 лет обучения в школе + 3 года бакалавриата + 2 года магистратуры.

Детали внедрения пояснили в Министерстве образования и науки Украины.

Что такое трехлетний бакалавриат

Как пишет «Учись.Медиа», трехлетний бакалавриат предусматривает сокращение обучения с четырех до трех лет — при условии, что выпускник или выпускница поступают на специальность, соответствующую профилю, полученному в старшей школе.

Когда стартует новая модель

Внедрение будет происходить в два этапа:

  • 2029 год — экспериментальный запуск. Трехлетний бакалавриат станет доступным для первых выпускников пилотных академических лицеев, которые выберут трехлетнее профильное среднее образование с сентября 2026 года.
  • С 2030 года — переход в постоянный формат. Модель должна стать базовой для академических лицеев: 12 лет школы + 3 года бакалавриата (с сохранением профиля) + 2 года магистратуры.

В то же время трехлетний бакалавриат не будет универсальным для всех. Если абитуриент будет поступать на специальность, не соответствующую школьному профилю, либо выберет направление, для которого школа не обеспечила необходимую подготовку, обучение будет длиться четыре года. Альтернативой может стать компенсационный курс для выравнивания знаний.

Как это повлияет на магистратуру

Новая структура меняет образовательную траекторию с «4 года бакалавриата + 1,5 года магистратуры» на «3 года бакалавриата + 2 года магистратуры». То есть общая продолжительность полного цикла почти не меняется, однако акцент переносится на более структурированную профильную подготовку.

Переходный период продлится 1–2 года. Именно для отработки модели предусмотрен экспериментальный запуск в 2029 году.

