Електронні чеки будуть доступні у банківських застосунках – уряд запускає пілот
В Україні стартує пілотний проєкт єЧек — державна програма електронних чеків, які будуть доступні безпосередньо у банківських застосунках. Про це повідомила прем’єр міністр Юлія Свириденко.
За її словами, ініціатива спрямована на спрощення ведення бізнесу, зменшення витрат підприємців і скорочення використання паперу.
Де вже працює пілот
На першому етапі проєкт запроваджують у чотирьох банках:
- ПриватБанк
- ПУМБ
- VST bank
- monobank
До пілоту долучилися:
- Аврора
- Фора
- Auchan
- АЗС Укрнафта
Скільки зекономить бізнес
За даними ДПС, лише за минулий рік українські підприємці сформували понад 9 млрд чеків. Друк одного паперового чеку коштує близько 7 копійок, тож перехід на електронний формат може зекономити бізнесу мільйони гривень щороку.
Крім економічного ефекту, ініціатива має і екологічну складову: термопапір, на якому друкують чеки, часто містить бісфеноли, що не підлягають переробці.
Як це працюватиме для покупців
Після оплати карткою — у магазині або онлайн — цифровий чек автоматично з’являтиметься у банківському застосунку клієнта.
Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.
Під час тестового періоду покупці отримуватимуть одночасно два чеки — паперовий і цифровий.
