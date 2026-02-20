Електронні чеки будуть доступні у банківських застосунках – уряд запускає пілот

Цифрові чеки будуть доступні в ПриватБанку, monobank та інших банках.

В Україні стартує пілотний проєкт єЧек — державна програма електронних чеків, які будуть доступні безпосередньо у банківських застосунках. Про це повідомила прем’єр міністр Юлія Свириденко.

За її словами, ініціатива спрямована на спрощення ведення бізнесу, зменшення витрат підприємців і скорочення використання паперу.

Де вже працює пілот

На першому етапі проєкт запроваджують у чотирьох банках:

ПриватБанк

ПУМБ

VST bank

monobank

До пілоту долучилися:

Аврора

Фора

Auchan

АЗС Укрнафта

Скільки зекономить бізнес

За даними ДПС, лише за минулий рік українські підприємці сформували понад 9 млрд чеків. Друк одного паперового чеку коштує близько 7 копійок, тож перехід на електронний формат може зекономити бізнесу мільйони гривень щороку.

Крім економічного ефекту, ініціатива має і екологічну складову: термопапір, на якому друкують чеки, часто містить бісфеноли, що не підлягають переробці.

Як це працюватиме для покупців

Після оплати карткою — у магазині або онлайн — цифровий чек автоматично з’являтиметься у банківському застосунку клієнта.

Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.

Під час тестового періоду покупці отримуватимуть одночасно два чеки — паперовий і цифровий.

