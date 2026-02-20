Электронные чеки будут доступны в банковских приложениях – правительство запускает пилот
В Украине стартует пилотный проект еЧек — государственная программа электронных чеков, которые будут доступны непосредственно в банковских приложениях. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, инициатива направлена на упрощение ведения бизнеса, сокращение расходов предпринимателей и уменьшение использования бумаги.
Где уже работает пилот
На первом этапе проект внедряют в четырех банках:
- ПриватБанк
- ПУМБ
- VST bank
- monobank
К пилоту присоединились:
- Аврора
- Фора
- Auchan
- АЗС Укрнафта
Сколько сэкономит бизнес
По данным ГНС, только за прошлый год украинские предприниматели сформировали более 9 млрд чеков. Печать одного бумажного чека стоит около 7 копеек, поэтому переход на электронный формат может сэкономить бизнесу миллионы гривен ежегодно.
Кроме экономического эффекта, инициатива имеет и экологическую составляющую: термобумага, на которой печатают чеки, часто содержит бисфенолы, не подлежащие переработке.
Как это будет работать для покупателей
После оплаты картой — в магазине или онлайн — цифровой чек автоматически будет появляться в банковском приложении клиента.
Он сохраняется в цифровом формате и всегда доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания.
Во время тестового периода покупатели будут получать одновременно два чека — бумажный и цифровой.
