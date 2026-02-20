  1. В Украине

Электронные чеки будут доступны в банковских приложениях – правительство запускает пилот

14:19, 20 февраля 2026
Цифровые чеки будут доступны в ПриватБанке, monobank и других банках.
Электронные чеки будут появляться в банковских приложениях – правительство запускает пилот

В Украине стартует пилотный проект еЧек — государственная программа электронных чеков, которые будут доступны непосредственно в банковских приложениях. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, инициатива направлена на упрощение ведения бизнеса, сокращение расходов предпринимателей и уменьшение использования бумаги.

Где уже работает пилот

На первом этапе проект внедряют в четырех банках:

  • ПриватБанк
  • ПУМБ
  • VST bank
  • monobank

К пилоту присоединились:

  • Аврора
  • Фора
  • Auchan
  • АЗС Укрнафта

Сколько сэкономит бизнес

По данным ГНС, только за прошлый год украинские предприниматели сформировали более 9 млрд чеков. Печать одного бумажного чека стоит около 7 копеек, поэтому переход на электронный формат может сэкономить бизнесу миллионы гривен ежегодно.

Кроме экономического эффекта, инициатива имеет и экологическую составляющую: термобумага, на которой печатают чеки, часто содержит бисфенолы, не подлежащие переработке.

Как это будет работать для покупателей

После оплаты картой — в магазине или онлайн — цифровой чек автоматически будет появляться в банковском приложении клиента.

Он сохраняется в цифровом формате и всегда доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания.

Во время тестового периода покупатели будут получать одновременно два чека — бумажный и цифровой.

правительство ГНС Юлия Свириденко

Лента новостей

Блоги
Публикации
