Электронные чеки будут доступны в банковских приложениях – правительство запускает пилот

Цифровые чеки будут доступны в ПриватБанке, monobank и других банках.

Электронные чеки будут появляться в банковских приложениях – правительство запускает пилот

В Украине стартует пилотный проект еЧек — государственная программа электронных чеков, которые будут доступны непосредственно в банковских приложениях. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, инициатива направлена на упрощение ведения бизнеса, сокращение расходов предпринимателей и уменьшение использования бумаги.

Где уже работает пилот

На первом этапе проект внедряют в четырех банках:

ПриватБанк

ПУМБ

VST bank

monobank

К пилоту присоединились:

Аврора

Фора

Auchan

АЗС Укрнафта

Сколько сэкономит бизнес

По данным ГНС, только за прошлый год украинские предприниматели сформировали более 9 млрд чеков. Печать одного бумажного чека стоит около 7 копеек, поэтому переход на электронный формат может сэкономить бизнесу миллионы гривен ежегодно.

Кроме экономического эффекта, инициатива имеет и экологическую составляющую: термобумага, на которой печатают чеки, часто содержит бисфенолы, не подлежащие переработке.

Как это будет работать для покупателей

После оплаты картой — в магазине или онлайн — цифровой чек автоматически будет появляться в банковском приложении клиента.

Он сохраняется в цифровом формате и всегда доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания.

Во время тестового периода покупатели будут получать одновременно два чека — бумажный и цифровой.

