Укрзалізниця запустила щоденний поїзд Одеса-Дніпро

Поїзд №54/53 курсуватиме щодня через ключові станції між Одещиною та Дніпропетровщиною.

Щоб забезпечити стабільне сполучення під час негоди та можливих блекаутів, Укрзалізниця анонсувала щоденне курсування поїзда №54/53 сполученням Одеса — Дніпро.

Відправлення з Одеси розпочнеться 22 лютого, з Дніпра — 23 лютого. Поїзд проходитиме через станції Вознесенськ, Помічна, Кропивницький, Знам’янка, Олександрія та Кам’янське, забезпечуючи щоденне сполучення для мешканців та гостей низки регіонів.

Квитки на нові щоденні рейси вже доступні від 199 гривень у мобільному застосунку Укрзалізниці, на сайті та у касах вокзалів.

