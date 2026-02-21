Укрзализныця запустила ежедневный поезд Одесса-Днепр

Поезд №54/53 будет курсировать ежедневно через ключевые станции между Одесской и Днепропетровской областями.

Чтобы обеспечить стабильное сообщение во время непогоды и возможных блэкаутов, Укрзализныця анонсировала ежедневное курсирование поезда №54/53 по маршруту Одесса — Днепр.

Отправление из Одессы начнется 22 февраля, из Днепра — 23 февраля. Поезд будет проходить через станции Вознесенск, Помощная, Кропивницкий, Знаменка, Александрия и Каменское, обеспечивая ежедневное сообщение для жителей и гостей ряда регионов.

Билеты на новые ежедневные рейсы уже доступны от 199 гривен в мобильном приложении Укрзализныци, на сайте и в кассах вокзалов.

