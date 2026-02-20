  1. В Україні

Пальне для армії онлайн: цифрова система УЛЗ скорочує час доставки до 2-3 днів

21:12, 20 лютого 2026
Нову систему управління логістикою запровадили у 600 військових частинах.
Пальне для армії онлайн: цифрова система УЛЗ скорочує час доставки до 2-3 днів
Понад 50% заявок на пальне тепер виконуються менш ніж за добу завдяки впровадженню цифрової системи Управління логістичним забезпеченням (УЛЗ) за напрямком пально-мастильних матеріалів, повідомили в Міністерстві оборони.

За даними відомства, тепер шлях від подання цифрової заявки до фактичного отримання пального в баках триває від кількох годин до 2–3 днів, тоді як раніше в умовах «паперової» армії цей процес займав значно більше часу.

Система вже працює в 600 військових частинах, до неї приєднано 700 користувачів, а навчання пройшли понад 1 600 військовослужбовців.

Як працює система

Як зазначають в Міноборони, всі заявки на пальне тепер проходять через єдину цифрову платформу, яка враховує комплексну структуру Збройних Сил. У системі налаштовано понад 100 варіантів маршрутів погодження, а кожна заявка проходить через один або кілька органів військового управління. Це дозволяє забезпечити чіткий контроль та відповідальність на кожному етапі.

Переваги для військових

  • Менше бюрократії – заявки подаються та погоджуються в одній системі без дублювання документів;
  • Швидша доставка – автоматичний контроль строків та цифровий маршрут погодження забезпечують надходження пального до підрозділів за лічені дні;
  • Прозорий процес – можна відстежувати, на якому етапі знаходиться заявка і хто за неї відповідає;
  • Аналітика для управління – система формує дані в реальному часі, що дозволяє виявляти вузькі місця та покращувати процес забезпечення.

ЗСУ військові війна Міноборони

