Пальне для армії онлайн: цифрова система УЛЗ скорочує час доставки до 2-3 днів

Нову систему управління логістикою запровадили у 600 військових частинах.

Понад 50% заявок на пальне тепер виконуються менш ніж за добу завдяки впровадженню цифрової системи Управління логістичним забезпеченням (УЛЗ) за напрямком пально-мастильних матеріалів, повідомили в Міністерстві оборони.

За даними відомства, тепер шлях від подання цифрової заявки до фактичного отримання пального в баках триває від кількох годин до 2–3 днів, тоді як раніше в умовах «паперової» армії цей процес займав значно більше часу.

Система вже працює в 600 військових частинах, до неї приєднано 700 користувачів, а навчання пройшли понад 1 600 військовослужбовців.

Як працює система

Як зазначають в Міноборони, всі заявки на пальне тепер проходять через єдину цифрову платформу, яка враховує комплексну структуру Збройних Сил. У системі налаштовано понад 100 варіантів маршрутів погодження, а кожна заявка проходить через один або кілька органів військового управління. Це дозволяє забезпечити чіткий контроль та відповідальність на кожному етапі.

Переваги для військових

Менше бюрократії – заявки подаються та погоджуються в одній системі без дублювання документів;

Швидша доставка – автоматичний контроль строків та цифровий маршрут погодження забезпечують надходження пального до підрозділів за лічені дні;

Прозорий процес – можна відстежувати, на якому етапі знаходиться заявка і хто за неї відповідає;

Аналітика для управління – система формує дані в реальному часі, що дозволяє виявляти вузькі місця та покращувати процес забезпечення.

