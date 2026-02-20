Топливо для армии онлайн: цифровая система УЛЗ сокращает время доставки до 2-3 дней
Более 50% заявок на топливо теперь выполняются менее чем за сутки благодаря внедрению цифровой системы Управления логистическим обеспечением (УЛЗ) по направлению горюче-смазочных материалов, сообщили в Министерстве обороны.
По данным ведомства, теперь путь от подачи цифровой заявки до фактического получения топлива в баках занимает от нескольких часов до 2-3 дней, тогда как ранее в условиях «бумажной» армии этот процесс занимал значительно больше времени.
Система уже работает в 600 воинских частях, к ней подключено 700 пользователей, а обучение прошли более 1 600 военнослужащих.
Как работает система
Как отмечают в Минобороны, все заявки на топливо теперь проходят через единую цифровую платформу, которая учитывает комплексную структуру Вооруженных Сил. В системе настроено более 100 вариантов маршрутов согласования, а каждая заявка проходит через один или несколько органов военного управления. Это позволяет обеспечить четкий контроль и ответственность на каждом этапе.
Преимущества для военных
- Меньше бюрократии – заявки подаются и согласовываются в одной системе без дублирования документов;
- Более быстрая доставка – автоматический контроль сроков и цифровой маршрут согласования обеспечивают поступление топлива в подразделения за считанные дни;
- Прозрачный процесс – можно отслеживать, на каком этапе находится заявка и кто за нее отвечает;
- Аналитика для управления – система формирует данные в реальном времени, что позволяет выявлять узкие места и улучшать процесс обеспечения.
