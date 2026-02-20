Перетворення компанії: що відбувається з податковими зобов’язаннями

Реорганізація підприємства шляхом перетворення має комплексні податкові наслідки — від порядку перенесення від’ємного значення з податку на прибуток і особливостей для великих платників до правил формування податкового кредиту з ПДВ, бюджетного відшкодування та строків перевірок контролюючим органом.

Податкова служба пояснює, на які податкові наслідки реорганізації шляхом перетворення потрібно звернути увагу платнику податків.

Об’єкт оподаткування податком на прибуток — це прибуток з України та з-за кордону, визначений шляхом коригування фінансового результату до оподаткування за даними бухобліку (НП(С)БО або МСФЗ) на різниці, передбачені Податковим кодексом.

Фінансовий результат зменшується на від’ємне значення об’єкта оподаткування минулих років:

крім великих платників — у повному обсязі;

для великих платників — не більше 50% непогашеної суми за звітний період до повного її погашення.

Непогашений залишок переноситься на наступні періоди з обмеженням 50% за кожен період. Якщо залишок не перевищує 10% поточного прибутку (без урахування минулих збитків), його можна врахувати повністю.

Норми застосовуються з урахуванням перехідних положень Кодексу.

Сума від’ємного значення вважається погашеною, якщо:

її включено до розрахунку об’єкта оподаткування майбутніх періодів;

за її рахунок зменшено позитивне значення об’єкта оподаткування відповідного періоду.

Великий платник податків — це юрособа або постійне представництво нерезидента, у яких за останні 4 квартали:

дохід перевищує еквівалент 50 млн євро, або

сплачено податків до держбюджету понад 1,5 млн євро

(за середньозваженим курсом НБУ).

Порядок обліку та формування Реєстру великих платників визначає уповноважений центральний орган. Після включення до Реєстру застосовуються спеціальні правила для великих платників.

При реорганізації (злиття, приєднання, перетворення):

правонаступник має право зменшити фінансовий результат на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування підприємства, що припиняється, у періоді затвердження передавального акта.

Обмеження:

сума не може перевищувати власний капітал підприємства, що припиняється, на кінець попереднього року;

сторони мають бути пов’язаними особами понад 18 місяців до завершення реорганізації.

Правонаступник відображає цю суму в додатку PI до декларації. У наступних періодах застосовуються обмеження щодо перенесення збитків (пп. 140.4.4 ПКУ).

Інші показники діяльності реорганізованого підприємства за період до перетворення у декларації правонаступника не враховуються.

Щодо податку на додану вартість

Якщо товари / послуги, необоротні активи, суми податку на додану вартість по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов’язаний визначити податкові зобов’язання по таких товарах / послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів / послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону (пункт 184.7 статті 184 Кодексу).

Підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 Кодексу визначено, що операції з реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб не є об’єктом оподаткування.

Відповідно до пункту 198.7 статті 197 Кодексу сума від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника, що реорганізується шляхом, зокрема:

перетворення, – підлягає перенесенню до складу податкового кредиту правонаступника у наступному періоді після підписання передавального акта відповідно до законодавства.

Таке перенесення здійснюється в разі, якщо сума від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника, що реорганізується, підтверджена документальною перевіркою контролюючого органу.

Відповідно до пункту 13 розділу ІІІ наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2026 № 21 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 № 159/28289, зі змінами, за наявності у платника податку, який реорганізовується, суми від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, вказаний платник податку має право подати заяву про перенесення такої суми від’ємного значення до складу податкового кредиту правонаступника (таблиця 2 (Д2) (додаток 2)). Така заява подається у складі податкової декларації за останній (звітний) період реєстрації платника податку.

У разі підтвердження контролюючим органом за результатами документальної перевірки сум від’ємного значення правонаступник реорганізованого платника податку подає у складі податкової декларації з податку за звітні (податкові) періоди після такого підтвердження заяву про внесення суми від’ємного значення реорганізованого платника податку до складу податкового кредиту звітного (податкового) періоду (таблиця 3 (Д2) (додаток 2)).

Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків визначено статтею 200 Кодексу.

Відповідно до пункту 200.1 статті 200 Кодексу сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

Згідно з пунктом 200.4 статті 200 Кодексу при від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 Кодексу, така сума:

а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу -

б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів / послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів / послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету,

в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Бюджетне відшкодування – це відшкодування від’ємного значення ПДВ на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки платника (підпункт 14.1.18 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Згідно з пунктом 200.4 статті 200 Кодексу бюджетному відшкодуванню підлягає, зокрема, частина від’ємного значення, яка дорівнює сумі податку фактично сплаченій отримувачем товарів / послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів / послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації.

Платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування та подали заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, отримують таке бюджетне відшкодування в разі узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, що проводиться протягом 20 календарних днів, наступних за граничним строком подання податкової декларації або уточнюючого розрахунку (у разі подання), а якщо такі документи були подані пізніше – за днем їх фактичного подання, та відповідно до вимог, визначених статтею 76 Кодексу, а у випадках, визначених пунктом 200.11 статті 200 Кодексу, – за результатами перевірки, зазначеної у такому пункті, відповідно до Кодексу (абзац другий пункту 200.10 статті 200 Кодексу).

Контролюючий орган має право провести документальну перевірку протягом 40 календарних днів після граничного строку подання декларації, а якщо декларацію подано пізніше — протягом 40 календарних днів з дати її фактичного подання.

Для платників, включених до Переліку платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, строки скорочено: камеральна перевірка триває 5 робочих днів, а документальна — 10 робочих днів.

