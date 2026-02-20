Превращение компании: что происходит с налоговыми обязательствами

Реорганизация предприятия путем преобразования имеет комплексные налоговые последствия — от порядка перенесения отрицательного значения по налогу на прибыль и особенностей для крупных плательщиков к правилам формирования налогового кредита по НДС, бюджетному возмещению и срокам проверок контролирующим органом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба разъясняет, на какие налоговые последствия реорганизации путем преобразования следует обратить внимание налогоплательщику.

Объект обложения налогом на прибыль — это прибыль из Украины и из-за рубежа, определенная путем корректировки финансового результата до налогообложения по данным бухгалтерского учета (НП(С)БУ или МСФО) на разницы, предусмотренные Налоговым кодексом.

Финансовый результат уменьшается на отрицательное значение объекта налогообложения прошлых лет:

кроме крупных налогоплательщиков — в полном объеме;

для крупных налогоплательщиков — не более 50 % непогашенной суммы за отчетный период до полного ее погашения.

Непогашенный остаток переносится на следующие периоды с ограничением 50 % за каждый период. Если остаток не превышает 10 % текущей прибыли (без учета прошлых убытков), его можно учесть полностью.

Нормы применяются с учетом переходных положений Кодекса.

Сумма отрицательного значения считается погашенной, если:

она включена в расчет объекта налогообложения будущих периодов;

за ее счет уменьшено положительное значение объекта налогообложения соответствующего периода.

Крупный налогоплательщик — это юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента, у которых за последние 4 квартала:

доход превышает эквивалент 50 млн евро, или

уплачено налогов в государственный бюджет более 1,5 млн евро (по средневзвешенному курсу НБУ).

Порядок учета и формирования Реестра крупных налогоплательщиков определяет уполномоченный центральный орган. После включения в Реестр применяются специальные правила для крупных налогоплательщиков.

При реорганизации (слияние, присоединение, преобразование): правопреемник имеет право уменьшить финансовый результат на сумму отрицательного значения объекта налогообложения предприятия, которое прекращается, в периоде утверждения передаточного акта.

Ограничения:

сумма не может превышать собственный капитал предприятия, которое прекращается, на конец предыдущего года;

стороны должны быть связанными лицами более 18 месяцев до завершения реорганизации.

Правопреемник отражает эту сумму в приложении PI к декларации. В последующих периодах применяются ограничения по переносу убытков (пп. 140.4.4 НКУ).

Другие показатели деятельности реорганизованного предприятия за период до преобразования в декларации правопреемника не учитываются.

Относительно налога на добавленную стоимость

Если товары/услуги, необоротные активы, суммы НДС по которым были включены в состав налогового кредита, не были использованы в налогооблагаемых операциях в пределах хозяйственной деятельности, такой налогоплательщик в последнем отчетном (налоговом) периоде не позднее даты аннулирования его регистрации как плательщика налога обязан определить налоговые обязательства по таким товарам/услугам, необоротным активам исходя из обычной цены соответствующих товаров/услуг или необоротных активов, кроме случаев аннулирования регистрации как плательщика налога вследствие реорганизации путем присоединения, слияния, преобразования, разделения и выделения в соответствии с законом (пункт 184.7 статьи 184 Кодекса).

Подпунктом 196.1.7 пункта 196.1 статьи 196 Кодекса определено, что операции по реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) юридических лиц не являются объектом налогообложения.

В соответствии с пунктом 198.7 статьи 197 Кодекса сумма отрицательного значения, подлежащая включению в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода плательщика, который реорганизуется путем, в частности, преобразования, подлежит переносу в состав налогового кредита правопреемника в следующем периоде после подписания передаточного акта в соответствии с законодательством.

Такой перенос осуществляется при условии, что сумма отрицательного значения, подлежащая включению в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода реорганизуемого плательщика, подтверждена документальной проверкой контролирующего органа.

В соответствии с пунктом 13 раздела III приказа Министерства финансов Украины от 28.01.2016 № 21 «Об утверждении форм и Порядка заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость», зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 29.01.2016 № 159/28289, с изменениями, при наличии у реорганизуемого плательщика суммы отрицательного значения, подлежащей включению в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода, такой плательщик имеет право подать заявление о переносе такой суммы отрицательного значения в состав налогового кредита правопреемника (таблица 2 (Д2) (приложение 2)). Такое заявление подается в составе налоговой декларации за последний отчетный период регистрации плательщика налога.

В случае подтверждения контролирующим органом по результатам документальной проверки сумм отрицательного значения правопреемник реорганизованного плательщика подает в составе налоговой декларации по налогу за отчетные (налоговые) периоды после такого подтверждения заявление о включении суммы отрицательного значения реорганизованного плательщика в состав налогового кредита отчетного (налогового) периода (таблица 3 (Д2) (приложение 2)).

Порядок определения суммы налога, подлежащей уплате (перечислению) в Государственный бюджет Украины или возмещению из Государственного бюджета Украины (бюджетному возмещению), а также сроки проведения расчетов определены статьей 200 Кодекса.В соответствии с пунктом 200.1 статьи 200 Кодекса сумма НДС, подлежащая уплате (перечислению) в Государственный бюджет Украины или

бюджетному возмещению, определяется как разница между суммой налогового обязательства отчетного (налогового) периода и суммой налогового кредита такого отчетного (налогового) периода.

Согласно пункту 200.4 статьи 200 Кодекса при отрицательном значении суммы, рассчитанной согласно пункту 200.1 статьи 200 Кодекса, такая сумма:

а) учитывается в уменьшение суммы налогового долга по налогу, возникшего за предыдущие отчетные (налоговые) периоды (в том числе рассроченного или отсроченного в соответствии с Кодексом) в части, не превышающей сумму, рассчитанную согласно пункту 2001.3 статьи 2001 Кодекса на момент получения контролирующим органом налоговой декларации, а при отсутствии налогового долга —

б) или подлежит бюджетному возмещению по заявлению плательщика в сумме налога, фактически уплаченной получателем товаров/услуг в предыдущих и отчетном налоговых периодах поставщикам таких товаров/услуг или в Государственный бюджет Украины, в части, не превышающей сумму, рассчитанную согласно пункту 2001.3 статьи 2001 Кодекса на момент получения контролирующим органом налоговой декларации, на текущий счет плательщика налога и/или в счет уплаты денежных обязательств или погашения налогового долга такого плательщика по другим платежам, уплачиваемым в государственный бюджет,

в) и/или засчитывается в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода.

Бюджетное возмещение — это возмещение отрицательного значения НДС на основании подтверждения правомерности сумм бюджетного возмещения НДС по результатам проверки плательщика (подпункт 14.1.18 пункта 14.1 статьи 14 Кодекса).

Согласно пункту 200.4 статьи 200 Кодекса бюджетному возмещению подлежит, в частности, часть отрицательного значения, равная сумме налога, фактически уплаченной получателем товаров/услуг в предыдущих и отчетном налоговых периодах поставщикам таких товаров/услуг или в Государственный бюджет Украины, в части, не превышающей сумму, рассчитанную согласно пункту 2001.3 статьи 2001 Кодекса на момент получения контролирующим органом налоговой декларации.

Плательщики налога, имеющие право на бюджетное возмещение и подавшие заявление о возврате суммы бюджетного возмещения, получают такое возмещение при согласовании контролирующим органом заявленной суммы бюджетного возмещения по результатам камеральной проверки, проводимой в течение 20 календарных дней, следующих за предельным сроком подачи налоговой декларации или уточняющего расчета (в случае подачи), а если такие документы поданы позже — со дня их фактической подачи, и в соответствии с требованиями статьи 76 Кодекса, а в случаях, определенных пунктом 200.11 статьи 200 Кодекса, — по результатам проверки, указанной в таком пункте, в соответствии с Кодексом (абзац второй пункта 200.10 статьи 200 Кодекса).

Контролирующий орган имеет право провести документальную проверку в течение 40 календарных дней после предельного срока подачи декларации, а если декларация подана позже — в течение 40 календарных дней со дня ее фактической подачи.

Для плательщиков, включенных в Перечень плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, сроки сокращены: камеральная проверка проводится в течение 5 рабочих дней, а документальная — 10 рабочих дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.