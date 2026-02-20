Наступні переговори у Женеві відбудеться протягом 10 днів – Зеленський

Президент зазначив, що зустріч стане продовженням обговорень, що вже відбулися.

Упродовж 10 днів відбудеться ще одна зустріч переговорних груп, ймовірно, вона знову пройде у Женеві, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Домовилися, що впродовж 10 днів відбудеться ще одна зустріч. Скоріше за все, так само в Женеві. На мій погляд, в цілому, те, що була зустріч - це добре», — сказав Зеленський за підсумками спеціальної наради з переговорною командою, цитує «Інтерфакс-Україна».

