Следующие переговоры в Женеве состоятся в течение 10 дней – Зеленский

Президент отметил, что встреча станет продолжением уже состоявшихся обсуждений.

В течение 10 дней состоится еще одна встреча переговорных групп, вероятно, она снова пройдет в Женеве, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Договорились, что в течение 10 дней состоится еще одна встреча. Скорее всего, так же в Женеве. На мой взгляд, в целом, то, что была встреча – это хорошо», – сказал Зеленский по итогам специального совещания с переговорной командой, цитирует «Интерфакс-Украина».

