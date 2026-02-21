Наявність боргу: як перевірити стан виконавчого провадження онлайн

Щоб дізнатися про наявність боргу через застосунок, достатньо зробити кілька кроків.

Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України нагадало, що перевірити чи не відкрито щодо особи виконавче провадження можна буквально за кілька хвилин.

«Найпоширеніший спосіб – відкрити Єдиний реєстр боржників. Водночас дедалі більше українців користуються цифровими можливостями застосунку Дія, який дозволяє отримати цю інформацію без зайвих довідок і черг», - кажуть у відомстві.

Щоб дізнатися про наявність боргу через застосунок, достатньо:

Увійти в додаток «Дія», авторизувавшись зручним способом;

перейти до розділу «Сервіси»;

обрати пункт «Виконавчі провадження»;

переглянути результат на екрані.

«Побачити повідомлення про відсутність відкритих проваджень є гарною новиною. Якщо ж система виявить заборгованість, її можна одразу сплатити, натиснувши кнопку «Сплатити» та обравши зручний спосіб оплати. Кошти автоматично зараховуються на депозитний рахунок відповідного підрозділу державної виконавчої служби», - повідомили у Мін’юсті.

Після проведення платежу квитанцію можна завантажити або переслати на адресу електронної пошти відповідного відділу державної виконавчої служби. У цьому ж розділі зручно відстежувати оновлення статусу боргу та переконатися, що зобов’язання виконано.

У відомсті зазначають, що наразі більше як 17 тисяч осіб мають заборгованість зі сплати аліментів понад 3 місяці та до яких вже почали застосовувати законодавчі санкції:

– на Полтавщині – понад 7 тисяч боржників;

– на Сумщині – понад 5 тисяч осіб;

– на Чернігівщині – більше як 4 тисячі неплатників.

