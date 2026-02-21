Наличие долга: как проверить состояние исполнительного производства онлайн

Чтобы узнать о наличии долга через приложение, достаточно выполнить несколько шагов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напомнило, что проверить, не открыто ли в отношении лица исполнительное производство, можно буквально за несколько минут.

«Самый распространенный способ — открыть Единый реестр должников. В то же время все больше украинцев пользуются цифровыми возможностями приложения “Дія”, которое позволяет получить эту информацию без лишних справок и очередей», — отмечают в ведомстве.

Чтобы узнать о наличии долга через приложение, достаточно:

войти в приложение «Дія», авторизовавшись удобным способом;

перейти в раздел «Сервисы»;

выбрать пункт «Исполнительные производства»;

просмотреть результат на экране.

«Увидеть сообщение об отсутствии открытых производств — хорошая новость. Если же система выявит задолженность, ее можно сразу оплатить, нажав кнопку “Оплатить” и выбрав удобный способ оплаты. Средства автоматически зачисляются на депозитный счет соответствующего подразделения государственной исполнительной службы», — сообщили в Минюсте.

После проведения платежа квитанцию можно скачать или отправить на электронный адрес соответствующего отдела государственной исполнительной службы. В этом же разделе удобно отслеживать обновление статуса долга и убедиться, что обязательство выполнено.

В Минюсте отмечают, что в настоящее время более 17 тысяч человек имеют задолженность по уплате алиментов свыше трех месяцев, к которым уже начали применять законодательные санкции:

– в Полтавской области — более 7 тысяч должников;

– в Сумской области — более 5 тысяч человек;

– в Черниговской области — более 4 тысяч неплательщиков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.