  1. В Україні

Україна вимагає повернення грошей і дорогоцінностей, викрадених в Угорщині — Андрій Сибіга

14:12, 8 березня 2026
У МЗС України закликають засудження на європейському рівні інциденту.
Фото: t.me/Ukraine_MFA
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що країна вимагає від Угорщини негайно повернути гроші, які були викрадені. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Сьогодні третій день відтоді, як угорська влада пограбувала два українські броньовані банківські автомобілі, що прямували з Австрії, та викрала гроші та дорогоцінні метали серед білого дня.

Ці гроші не належать Угорщині чи її уряду; вони належать державному банку України «Ощадбанк», тобто українським платникам податків.

Ми вимагаємо їх негайного повернення та закликаємо до засудження на європейському рівні цього безпрецедентного акту державного бандитизму та рекету. Закликаю всіх наших європейських партнерів висловитися», - заявив він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», інкасаторів Ощадбанку, яких раніше затримали у Будапешті, вже зустріли на кордоні — вони повернулися на територію України. Однак, як повідомила пресслужба банку, транспорт і майно банку досі залишаються затриманими.

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга заявляв, що угорська влада «фактично взяла в заручники сімох громадян України» — працівників державного Ощадбанку під час перевезення готівки між Австрією та Україною. 

Національна поліція повідомила про відкриття кримінальних проваджень за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ «Ощадбанк» на території Угорщини.

Додамо, голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що зараз зосереджуються всі зусилля на тому, щоб подібний інцидент отримав належну правову оцінку та відповідь від європейської спільноти.

МЗС Україна Угорщина Андрій Сибіга

