  1. В Украине

Украина требует возвращения денег и драгоценностей, похищенных в Венгрии — Андрей Сибига

14:12, 8 марта 2026
В МИД Украины призывают осуждение на европейском уровне инцидента.
Фото: t.me/Ukraine_MFA
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страна требует от Венгрии немедленно вернуть деньги, которые были похищены. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Сегодня третий день с тех пор, как венгерские власти ограбили два украинских бронированных банковских автомобиля, следовавших из Австрии, и похитили деньги и драгоценные металлы среди белого дня.

Эти деньги не принадлежат Венгрии или ее правительству; они принадлежат государственному банку Украины «Ощадбанк», то есть украинским налогоплательщикам.

Мы требуем их немедленного возвращения и призываем к осуждению на европейском уровне этого беспрецедентного акта государственного бандитизма и рэкета. Призываю всех наших европейских партнеров высказаться», — заявил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», инкассаторов Ощадбанка, ранее задержанных в Будапеште, уже встретили на границе — они вернулись на территорию Украины. Однако, как сообщила пресс-служба банка, транспорт и имущество банка до сих пор остаются задержанными.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявлял, что венгерские власти «фактически взяли в заложники семерых граждан Украины» — работников государственного Сбербанка при перевозке наличных денег между Австрией и Украиной.

Национальная полиция сообщила об открытии уголовных производств по факту угона граждан Украины и служебного автомобиля АО «Ощадбанк» на территории Венгрии.

Добавим, глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что сейчас все усилия сосредоточены на том, чтобы подобный инцидент получил надлежащую правовую оценку и ответ со стороны европейского сообщества.

МИД Украина Венгрия Андрей Сибига

