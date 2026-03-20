Мандат Спільної слідчої групи «Справа України» продовжили на два роки, — Руслан Кравченко

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про продовження діяльності Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT) «Справа України» ще на два роки. Відповідні документи він підписав від імені України 20 березня.

Як вказав Кравченко, JIT є найбільшою у світі слідчою групою, яка з 2022 року розслідує найтяжчі міжнародні злочини, вчинені внаслідок російської агресії проти України.

Підписання документів відбулося у Харкові.

Наразі JIT об’єднує Україну, Литву, Латвію, Польщу, Естонію, Румунію та Словаччину. Учасниками групи є Євроюст, Європол та, вперше в історії, Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

Як зазначив генпрокурор, діяльність JIT уже має практичні результати: окремі справи перебувають на розгляді судів, встановлюються підозрювані, тривають екстрадиційні процедури. Зокрема, у 2025 році Україна передала Литві підозрюваного у вчиненні воєнних злочинів для притягнення до кримінальної відповідальності.

Окремим напрямом роботи є розслідування злочинів проти українських дітей, зокрема незаконної депортації, примусової зміни громадянства та передачі до російських сімей.

«Продовження мандату JIT – запорука ефективного міжнародного правосуддя та невідворотності покарання. Зокрема, в рамках майбутнього Спеціального трибуналу», - підсумував Кравченко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.