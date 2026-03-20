Мандат Совместной следственной группы «Дело Украины» продлили на два года, — Руслан Кравченко

12:37, 20 марта 2026
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о продлении деятельности Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) «Дело Украины» еще на два года. Соответствующие документы он подписал от имени Украины 20 марта.

Как указал Кравченко, JIT является крупнейшей в мире следственной группой, которая с 2022 года расследует наиболее тяжкие международные преступления, совершенные вследствие российской агрессии против Украины.

Подписание документов состоялось в Харькове.

В настоящее время JIT объединяет Украину, Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Румынию и Словакию. Участниками группы являются Евроюст, Европол и, впервые в истории, Офис прокурора Международного уголовного суда.

Как отметил генпрокурор, деятельность JIT уже имеет практические результаты: отдельные дела находятся на рассмотрении судов, устанавливаются подозреваемые, продолжаются экстрадиционные процедуры. В частности, в 2025 году Украина передала Литве подозреваемого в совершении военных преступлений для привлечения к уголовной ответственности.

Отдельным направлением работы является расследование преступлений против украинских детей, в частности незаконной депортации, принудительной смены гражданства и передачи в российские семьи.

«Продление мандата JIT — залог эффективного международного правосудия и неотвратимости наказания. В частности, в рамках будущего Специального трибунала», — подытожил Кравченко.

