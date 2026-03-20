У Дії відкрили бета-тест подачі 6 нових заяв до міжнародного Реєстру збитків
14:12, 20 березня 2026
Юридичні особи та державні органи зможуть фіксувати завдану шкоду для подальших компенсацій — додано шість категорій збитків.
У застосунку Дія відкрили запис на бета-тест подачі заяв до міжнародного Реєстру збитків. Про це повідомили в «Дії».
Бета-тестування дозволить юридичним особам і державним органам фіксувати збитки на міжнародному рівні та формувати основу для майбутніх компенсацій.
У межах тестування додали шість категорій збитків для різних типів майна:
- B1.3 та C1.3 — пошкодження або знищення житлового нерухомого майна, житлових приміщень
- B1.4 та C1.4 — пошкодження або знищення житлового нерухомого майна, місць загального користування
- B1.5 — пошкодження або знищення громадських будівель та споруд
- C1.5 — пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, не пов’язаного зі збитками для бізнесу
Долучитися до бета-тесту можуть юридичні особи та державні органи, майно яких було пошкоджене на території України.
