В приложении «Дія» запущен бета-тест подачи 6 новых заявлений в международный Реестр убытков

Юридические лица и государственные органы смогут фиксировать причиненный ущерб для последующих компенсаций — добавлено шесть категорий убытков.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В приложении «Дія» открыли запись на бета-тестирование подачи заявлений в международный Реестр убытков. Об этом сообщили в «Дії».

Бета-тестирование позволит юридическим лицам и государственным органам фиксировать убытки на международном уровне и формировать основу для будущих компенсаций.

В рамках тестирования добавили шесть категорий убытков для различных типов имущества:

B1.3 и C1.3 — повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества, жилых помещений

B1.4 и C1.4 — повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества, мест общего пользования

B1.5 — повреждение или уничтожение общественных зданий и сооружений

C1.5 — повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества, не связанного с убытками для бизнеса

Принять участие в бета-тестировании могут юридические лица и государственные органы, имущество которых было повреждено на территории Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.