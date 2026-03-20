В приложении «Дія» запущен бета-тест подачи 6 новых заявлений в международный Реестр убытков
14:12, 20 марта 2026
Юридические лица и государственные органы смогут фиксировать причиненный ущерб для последующих компенсаций — добавлено шесть категорий убытков.
В приложении «Дія» открыли запись на бета-тестирование подачи заявлений в международный Реестр убытков. Об этом сообщили в «Дії».
Бета-тестирование позволит юридическим лицам и государственным органам фиксировать убытки на международном уровне и формировать основу для будущих компенсаций.
В рамках тестирования добавили шесть категорий убытков для различных типов имущества:
- B1.3 и C1.3 — повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества, жилых помещений
- B1.4 и C1.4 — повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества, мест общего пользования
- B1.5 — повреждение или уничтожение общественных зданий и сооружений
- C1.5 — повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества, не связанного с убытками для бизнеса
Принять участие в бета-тестировании могут юридические лица и государственные органы, имущество которых было повреждено на территории Украины.
