  1. В Україні

У Києві викрили посадовців держінституту, які створили схему «бронювання» від мобілізації

14:41, 20 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За 4000 доларів людина оформлювалася на роботу, фактично не працювала, але отримувала документи для бронювання.
У Києві викрили посадовців держінституту, які створили схему «бронювання» від мобілізації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві повідомили про підозру трьом керівникам Державного науково-дослідного проєктного інституту містобудування. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що ділки організували схему фіктивного працевлаштування чоловіків для отримання відстрочки від мобілізації: за 4000 доларів людина оформлювалася на роботу, фактично не працювала, але отримувала документи для бронювання.

«Директор інституту та його перший заступник керували процесом та забезпечували оформлення військових документів, бухгалтерка нараховувала зарплату «працівникам», створюючи видимість реальної роботи. Схема діяла щонайменше з серпня 2025 року», - заявили у ОГП.

Окремо правоохоронці встановили, що керівники інституту у приватних розмовах виправдовували збройну агресію РФ проти України, подаючи її як «внутрішній конфлікт».

Їхні дії кваліфіковано як замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ, а керівникам інституту - ще й виправдовування агресії РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП Київ мобілізація бронювання

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]