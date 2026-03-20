У Києві викрили посадовців держінституту, які створили схему «бронювання» від мобілізації

У Києві повідомили про підозру трьом керівникам Державного науково-дослідного проєктного інституту містобудування. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що ділки організували схему фіктивного працевлаштування чоловіків для отримання відстрочки від мобілізації: за 4000 доларів людина оформлювалася на роботу, фактично не працювала, але отримувала документи для бронювання.

«Директор інституту та його перший заступник керували процесом та забезпечували оформлення військових документів, бухгалтерка нараховувала зарплату «працівникам», створюючи видимість реальної роботи. Схема діяла щонайменше з серпня 2025 року», - заявили у ОГП.

Окремо правоохоронці встановили, що керівники інституту у приватних розмовах виправдовували збройну агресію РФ проти України, подаючи її як «внутрішній конфлікт».

Їхні дії кваліфіковано як замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ, а керівникам інституту - ще й виправдовування агресії РФ.

