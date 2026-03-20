  1. В Украине

В Киеве разоблачили должностных лиц госинститута, которые создали схему «бронирования» от мобилизации

14:41, 20 марта 2026
За 4000 долларов человек оформлялся на работу, фактически не работал, но получал документы для бронирования.
В Киеве сообщили о подозрении трем руководителям Государственного научно-исследовательского проектного института градостроительства. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что злоумышленники организовали схему фиктивного трудоустройства мужчин для получения отсрочки от мобилизации: за 4000 долларов человек оформлялся на работу, фактически не работал, но получал документы для бронирования.

«Директор института и его первый заместитель руководили процессом и обеспечивали оформление военных документов, бухгалтер начисляла зарплату «работникам», создавая видимость реальной работы. Схема действовала как минимум с августа 2025 года», — заявили в ОГП.

Отдельно правоохранители установили, что руководители института в частных разговорах оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины, представляя ее как «внутренний конфликт».

Их действия квалифицированы как покушение на препятствование законной деятельности ВСУ, а руководителям института также инкриминируется оправдание агрессии РФ.

Лента новостей

