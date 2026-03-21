Субсидії 2026: кому загрожує втрата допомоги через документи

Частину отримувачів субсидій зобов’язали подати додаткові дані.

У березні 2026 року Пенсійний фонд України звернувся до окремих отримувачів субсидій із проханням подати додаткові документи. У разі несвоєчасного подання виплати можуть бути визнані неправомірними, що призведе до необхідності повернення коштів.

Хто має надати документи?

Оновлення інформації стосується громадян, у яких відбулися зміни в персональних даних або обставинах, що впливають на право отримання допомоги.

Зокрема, йдеться про зміну паспорта, прізвища чи контактних даних, відкриття нового банківського рахунку, а також зміну статусу зайнятості — працевлаштування, звільнення або започаткування власної справи. У таких випадках необхідно повідомити Пенсійний фонд протягом 10 днів.

Подати оновлену інформацію можна кількома способами: через електронний кабінет на сайті ПФУ, особисто у відділенні, надіславши документи рекомендованим листом або через роботодавця, якщо зміни стосуються роботи.

У Пенсійному фонді підкреслюють, що своєчасне оновлення даних допомагає уникнути проблем із нарахуванням виплат і зберегти право на державну підтримку.

