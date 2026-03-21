Уряд виділив 1,2 млрд грн на житло для переселенців з Маріуполя: коли завершать будівництво і де воно буде

Кабмін спрямував майже 1,2 млрд грн на будівництво муніципального соціального житла для переселенців з Маріуполя.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд виділив майже 1,2 мільярда гривень на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з Маріуполя. Кошти буде спрямовано на будівництво муніципального (соціального) орендного житла, яке надаватиметься маріупольцям, які втратили свої домівки через війну. Про це повідомили у Мінрозвитку.

Ініціатива є частиною масштабної державної програми зі створення фонду муніципального (соціального) орендного житла в Україні.

Проєкт передбачає будівництво сучасного житла, яке громада зможе надавати внутрішньо переміщеним особам на пільгових умовах. Квартири здаватимуться у соціальну оренду за цінами, нижчими за ринкові, та вже будуть обладнані ремонтом, меблями і побутовою технікою.

«Житловий квартал у Білій Церкві один із прикладів масштабування моделі муніципального житла по всій Україні. Відновлення житла та створення стабільних умов для внутрішньо переміщених осіб — ключове завдання і центральний елемент відбудови», - повідомили у Мінрозвитку.

5 грудня 2025 року оголосили про старт реалізації проєкту будівництва першого житлового кварталу для маріупольців.

Проєкт базується на найкращих європейських практиках і передбачає створення повноцінної соціальної інфраструктури: дитячих садків, загальноосвітньої школи, магазинів та амбулаторій. Також заплановано облаштування спеціальних квартир для людей з інвалідністю.

Фінансування проєкту здійснюється частково за рахунок державного бюджету, внеску Маріупольської громади та підтримки партнерів з Європейського Союзу.

Будівництво реалізовуватиметься у кілька черг. У межах першої передбачено зведення близько 1000 квартир, її завершення заплановане до кінця 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.