  1. В Україні

Уряд виділив 1,2 млрд грн на житло для переселенців з Маріуполя: коли завершать будівництво і де воно буде

19:59, 21 березня 2026
Кабмін спрямував майже 1,2 млрд грн на будівництво муніципального соціального житла для переселенців з Маріуполя.
Уряд виділив майже 1,2 мільярда гривень на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з Маріуполя. Кошти буде спрямовано на будівництво муніципального (соціального) орендного житла, яке надаватиметься маріупольцям, які втратили свої домівки через війну. Про це повідомили у Мінрозвитку.

Ініціатива є частиною масштабної державної програми зі створення фонду муніципального (соціального) орендного житла в Україні.

Проєкт передбачає будівництво сучасного житла, яке громада зможе надавати внутрішньо переміщеним особам на пільгових умовах. Квартири здаватимуться у соціальну оренду за цінами, нижчими за ринкові, та вже будуть обладнані ремонтом, меблями і побутовою технікою.

«Житловий квартал у Білій Церкві один із прикладів масштабування моделі муніципального житла по всій Україні. Відновлення житла та створення стабільних умов для внутрішньо переміщених осіб — ключове завдання і центральний елемент відбудови», - повідомили у Мінрозвитку.

5 грудня 2025 року оголосили про старт реалізації проєкту будівництва першого житлового кварталу для маріупольців.

Проєкт базується на найкращих європейських практиках і передбачає створення повноцінної соціальної інфраструктури: дитячих садків, загальноосвітньої школи, магазинів та амбулаторій. Також заплановано облаштування спеціальних квартир для людей з інвалідністю.

Фінансування проєкту здійснюється частково за рахунок державного бюджету, внеску Маріупольської громади та підтримки партнерів з Європейського Союзу.

Будівництво реалізовуватиметься у кілька черг. У межах першої передбачено зведення близько 1000 квартир, її завершення заплановане до кінця 2026 року.

переселенці Кабінет Міністрів України Маріуполь ВПО

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

