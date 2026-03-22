У Києві померла 16-річна дівчина, яка впала в яму з окропом у Голосіївському районі

Дівчина отримала 73% опіків, лікарі понад два місяці боролися за її життя.

У Києві померла неповнолітня дівчина, яка на початку січня зазнала тяжких опіків унаслідок інциденту з проривом тепломережі. Дівчина отримала ураження 73% поверхні тіла, її стан від початку оцінювали як критичний.

Трагедія сталася в Голосіївському районі на проспекті Лобановського. Під час ліквідації пошкодження тепломережі гаряча вода почала заливати проїжджу частину та тротуари, утворивши небезпечну ділянку. У цю яму з окропом і впала 16-річна киянка.

Як вказує Новини.LIVE, після госпіталізації її стан залишався вкрай важким. Згодом постраждалу перевезли на лікування до Кельна, де медичну допомогу фінансувала німецька сторона. За час лікування дівчина перенесла дев’ять операцій, їй провели пересадку чверті шкірного покриву. Попри зусилля лікарів, вона тривалий час перебувала в комі.

За словами речниці поліції Києва, дівчина померла в ніч на 21 березня. Досудове розслідування обставин події триває.

Раніше правоохоронці затримали керівника районного теплотрасового управління «Печерськ» структурного підрозділу «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго».

