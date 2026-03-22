  1. В Україні

У Києві померла 16-річна дівчина, яка впала в яму з окропом у Голосіївському районі

19:53, 22 березня 2026
Дівчина отримала 73% опіків, лікарі понад два місяці боролися за її життя.
У Києві померла неповнолітня дівчина, яка на початку січня зазнала тяжких опіків унаслідок інциденту з проривом тепломережі. Дівчина отримала ураження 73% поверхні тіла, її стан від початку оцінювали як критичний.

Трагедія сталася в Голосіївському районі на проспекті Лобановського. Під час ліквідації пошкодження тепломережі гаряча вода почала заливати проїжджу частину та тротуари, утворивши небезпечну ділянку. У цю яму з окропом і впала 16-річна киянка.

Як вказує Новини.LIVE, після госпіталізації її стан залишався вкрай важким. Згодом постраждалу перевезли на лікування до Кельна, де медичну допомогу фінансувала німецька сторона. За час лікування дівчина перенесла дев’ять операцій, їй провели пересадку чверті шкірного покриву. Попри зусилля лікарів, вона тривалий час перебувала в комі.

За словами речниці поліції Києва, дівчина померла в ніч на 21 березня. Досудове розслідування обставин події триває.

Раніше правоохоронці затримали керівника районного теплотрасового управління «Печерськ» структурного підрозділу «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго».

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Рада може переглянути порядок доступу до реєстру судових рішень

Комітет Верховної Ради обговорив зміни до законодавства, які можуть суттєво звузити відкритість судових рішень.

Військові злочини розглядатимуть судді відповідної спеціалізації — Рада робить другу спробу внести змінити КПК

Рада планує ввести спеціалізацію суддів для ефективного розгляду справ про військові злочини та злочини проти миру.

Депутати анонсували фінальну версію та друге читання закону про кредитні історії

Від ідентифікаційного коду до серії свідоцтва про смерть — склад кредитної історії розширюють  до небачених масштабів.

США не змогли повною мірою проконтролювати $26 млрд допомоги Україні — USAID

Аудит USAID виявив суттєво обмежену здатність контролювати належне отримання та використання 26 млрд доларів прямої бюджетної підтримки уряду України.

У Раді хочуть дати три роки на отримання грошової допомоги дітям, народженим після загибелі батька

Законопроєкт №15049-1 гарантує виплату незалежно від того, чи встигли родичі отримати кошти загиблого військовослужбовця

