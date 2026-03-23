У Бучі невідомі пристрої один за одним підірвалися поблизу багатоповерхівки – поранено двох правоохоронців

10:31, 23 березня 2026
Поліція, рятувальники та вибухотехніки огородили територію, проводиться обстеження на наявність інших вибухонебезпечних предметів.
Уранці 23 березня у місті Буча стався вибух невідомого предмета поруч із багатоквартирним житловим будинком. Перший вибух пошкодив скління вікон будинку, а згодом пролунало ще одне детонування поблизу. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Микола Калашник.

У результаті двоє правоохоронців отримали поранення середньої тяжкості. Постраждалих госпіталізовано, їхній стан стабільний, загрози життю немає. Подальше лікування проводитиметься амбулаторно без потреби у стаціонарному перебуванні.

На місці працювалаполіція, вибухотехніки та рятувальники. Територію огороджено, триває обстеження прилеглої місцевості на наявність інших вибухонебезпечних предметів.

Голова ОДА закликав мешканців бути уважними та не наближатися до підозрілих або невідомих предметів. У разі виявлення таких знахідок необхідно одразу повідомляти поліцію або рятувальників за номерами 101 чи 102.

поліція Київська область Буча

