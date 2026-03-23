В Буче неизвестные устройства одно за другим взорвались возле многоэтажного дома – ранены двое сотрудников правоохранительных органов

Полиция, спасатели и взрывотехники оградили территорию, проводится обследование на наличие других взрывоопасных предметов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Утром 23 марта в городе Буча произошел взрыв неизвестного предмета рядом с многоквартирным жилым домом. Первый взрыв повредил остекление окон дома, а впоследствии раздался еще один взрыв поблизости. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Николай Калашник.

В результате двое правоохранителей получили ранения средней тяжести. Пострадавшие госпитализированы, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Дальнейшее лечение будет проводиться амбулаторно без необходимости стационарного пребывания.

На месте работали полиция, взрывотехники и спасатели. Территория оцеплена, продолжается обследование прилегающей местности на наличие других взрывоопасных предметов.

Глава ОГА призвал жителей быть внимательными и не приближаться к подозрительным или неизвестным предметам. В случае обнаружения таких находок необходимо сразу сообщать в полицию или спасателям по номерам 101 или 102.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.