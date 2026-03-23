НАБУ просить застосувати санкції проти екснардепа Іванющенка через зв’язки з РФ

Детективи НАБУ виявили фінансові відносини підозрюваного з країною-агресором і його участь у схемах із землею ринку «Столичний».

Національне антикорупційне бюро звернулося до Президента України та Служби безпеки з проханням ввести санкції щодо колишнього народного депутата, підозрюваного у справі про махінації з землями ринку «Столичний». Хоча в НАБУ не розкривають прізвище підозрюваного, за даними ЗМІ, мова йде про Юрія Іванющенка.

За даними НАБУ, під час розслідування встановлено стійкі фінансові зв’язки підозрюваного з державою-агресором. Детективи виявили компанії, пов’язані з Іванющенком, які працювали на тимчасово окупованих територіях та на території РФ і сплачували податки до російського бюджету.

Крім того, НАБУ встановлено використання підозрюваним російського паспорта та контакти з особами, причетними до фінансування збройних формувань і окупаційних органів РФ.

Слідство НАБУ та САП триває у кримінальному провадженні щодо оборудок із дев’ятьма земельними ділянками ринку «Столичний». Як раніше писала «Судово-юридична газета», ВАКС заочно взяв під варту екснардепа Юрія Іванющенка у справі про заволодіння 18 га землі під Києвом.

