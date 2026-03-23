  1. В Україні

НАБУ просить застосувати санкції проти екснардепа Іванющенка через зв’язки з РФ

11:07, 23 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Детективи НАБУ виявили фінансові відносини підозрюваного з країною-агресором і його участь у схемах із землею ринку «Столичний».
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне антикорупційне бюро звернулося до Президента України та Служби безпеки з проханням ввести санкції щодо колишнього народного депутата, підозрюваного у справі про махінації з землями ринку «Столичний». Хоча в НАБУ не розкривають прізвище підозрюваного, за даними ЗМІ, мова йде про Юрія Іванющенка.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними НАБУ, під час розслідування встановлено стійкі фінансові зв’язки підозрюваного з державою-агресором. Детективи виявили компанії, пов’язані з Іванющенком, які працювали на тимчасово окупованих територіях та на території РФ і сплачували податки до російського бюджету.

Крім того, НАБУ встановлено використання підозрюваним російського паспорта та контакти з особами, причетними до фінансування збройних формувань і окупаційних органів РФ.

Слідство НАБУ та САП триває у кримінальному провадженні щодо оборудок із дев’ятьма земельними ділянками ринку «Столичний». Як раніше писала «Судово-юридична газета», ВАКС заочно взяв під варту екснардепа Юрія Іванющенка у справі про заволодіння 18 га землі під Києвом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін змінить порядок набуття статусу суб'єкта ветеранського підприємництва

Від довідок до алгоритмів: держава повністю оновлює  правила отримання статусу ветеранського бізнесу.

Пенсії військовим хочуть виплачувати без обмежень — у Раді готують зміни до закону

У Раді розглянуть скасування коефіцієнтів, які зменшують пенсії військовим.

Для держслужбовців встановлять «стелю» зарплат на рівні виплат рядового військового

Законопроєкт передбачає підвищення грошового забезпечення військовослужбовців та запровадження на період воєнного стану обмеження максимальних зарплат у державному секторі.

ВС: прихована вагітність у справі про розірвання шлюбу — не нововиявлена обставина

КЦС ВС сформулював підхід, за яким вагітність, відома стороні, але не повідомлена суду, не може бути підставою для перегляду рішення як нововиявлена обставина.

Рада може переглянути порядок доступу до реєстру судових рішень

Комітет Верховної Ради обговорив зміни до законодавства, які можуть суттєво звузити відкритість судових рішень.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]