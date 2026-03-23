НАБУ просит применить санкции против экс-нардепа Иванющенко из-за связей с РФ

Детективы НАБУ выявили финансовые связи подозреваемого со страной-агрессором и его участие в схемах с землей рынка «Столичный».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное антикоррупционное бюро обратилось к Президенту Украины и Службе безопасности с просьбой ввести санкции в отношении бывшего народного депутата, подозреваемого по делу о махинациях с землями рынка «Столичный». Хотя в НАБУ не раскрывают фамилию подозреваемого, по данным СМИ, речь идет о Юрии Иванющенко.

По данным НАБУ, в ходе расследования установлены устойчивые финансовые связи подозреваемого со страной-агрессором. Детективы выявили компании, связанные с Иванющенко, которые работали на временно оккупированных территориях и на территории РФ и платили налоги в российский бюджет.

Кроме того, НАБУ установило, что подозреваемый использовал российский паспорт и поддерживал контакты с лицами, причастными к финансированию вооруженных формирований и оккупационных органов РФ.

Расследование НАБУ и САП продолжается в рамках уголовного производства по делу о махинациях с девятью земельными участками рынка «Столичный». Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ВАКС заочно взял под стражу экс-нардепа Юрия Иванющенко по делу о завладении 18 га земли под Киевом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.