У Києві затримали чоловіка, який здійснив розбійний напад на пункт обміну валют

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив розбійний напад на пункт обміну валют на Подолі, щоб розрахуватися з боргами. Про це інформує столична поліція.

Як повідомила Київська міська прокуратура, 40-річному чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу на пункт обміну валют.

Зазначається, що чоловік у масці та капюшоні зайшов до пункту обміну валют та погрожуючи касирці зброєю, наказав віддати гроші. Водночас касирка встигла натиснути тривожну кнопку, тож нападник втік. Особу чоловіку встановили та повідомили йому про підозру. Як з’ясувалося, за кілька тижнів до вчинення розбою він приходив подивитися як працює фінустанова.

«Згодом чоловік пояснив, що заволодівши грошима, планував закрити свої борги за кредитами.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України)», - заявили у прокуратурі.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.