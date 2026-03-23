  1. В Україні

У Києві затримали чоловіка, який здійснив розбійний напад на пункт обміну валют

17:24, 23 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чоловік у масці та капюшоні зайшов до пункту обміну валют та погрожуючи касирці зброєю, наказав віддати гроші.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив розбійний напад на пункт обміну валют на Подолі, щоб розрахуватися з боргами. Про це інформує столична поліція.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомила Київська міська прокуратура, 40-річному чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу на пункт обміну валют.

Зазначається, що чоловік у масці та капюшоні зайшов до пункту обміну валют та погрожуючи касирці зброєю, наказав віддати гроші. Водночас касирка встигла натиснути тривожну кнопку, тож нападник втік. Особу чоловіку встановили та повідомили йому про підозру. Як з’ясувалося, за кілька тижнів до вчинення розбою він приходив подивитися як працює фінустанова.

«Згодом чоловік пояснив, що заволодівши грошима, планував закрити свої борги за кредитами.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України)», - заявили у прокуратурі.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Київ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]