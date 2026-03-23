В Киеве задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на пункт обмена валют

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на пункт обмена валют на Подоле, чтобы рассчитаться с долгами. Об этом сообщает столичная полиция.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, 40-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения на пункт обмена валют.

Отмечается, что мужчина в маске и капюшоне зашел в пункт обмена валют и, угрожая кассиру оружием, приказал отдать деньги. В то же время кассир успела нажать тревожную кнопку, поэтому нападавший скрылся. Личность мужчины установили и сообщили ему о подозрении. Как выяснилось, за несколько недель до совершения разбоя он приходил посмотреть, как работает финансовое учреждение.

«Позже мужчина объяснил, что, завладев деньгами, планировал закрыть свои долги по кредитам.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УК Украины)», — заявили в прокуратуре.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

