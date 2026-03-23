Уряд подовжив допомогу ВПО ще на півроку та змінив порядок виплат

Уряд продовжив і розширив допомогу на проживання для ВПО, діти отримуватимуть допомогу незалежно від доходу родини.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про зміни у державній підтримці ВПО: виплати продовжено, посилено допомогу для дітей та оновлено порядок перегляду для непрацездатних переселенців.

Зокрема, уряд ухвалив такі зміни:

Продовження тривалості виплат. Найбільш вразливі категорії переселенців зможуть отримувати державну допомогу ще на шість місяців довше.

Посилення підтримки дітей ВПО. Допомога призначатиметься незалежно від доходу родини з 1 лютого 2026 року за умови подання заяви до 1 травня 2026 року.

Перегляд виплат для непрацездатних ВПО. Особи, яким раніше припинили допомогу через перевищення граничного доходу, тепер можуть повторно подати документи на перегляд з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму. Якщо заяву подати до 1 травня 2026 року, виплати нараховуватимуться з 1 січня 2026 року; у разі пізнішого звернення — з місяця подання документів.

