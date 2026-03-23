  1. В Україні

Уряд подовжив допомогу ВПО ще на півроку та змінив порядок виплат

12:19, 23 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд продовжив і розширив допомогу на проживання для ВПО, діти отримуватимуть допомогу незалежно від доходу родини.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про зміни у державній підтримці ВПО: виплати продовжено, посилено допомогу для дітей та оновлено порядок перегляду для непрацездатних переселенців.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, уряд ухвалив такі зміни:

Продовження тривалості виплат. Найбільш вразливі категорії переселенців зможуть отримувати державну допомогу ще на шість місяців довше.

Посилення підтримки дітей ВПО. Допомога призначатиметься незалежно від доходу родини з 1 лютого 2026 року за умови подання заяви до 1 травня 2026 року.

Перегляд виплат для непрацездатних ВПО. Особи, яким раніше припинили допомогу через перевищення граничного доходу, тепер можуть повторно подати документи на перегляд з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму. Якщо заяву подати до 1 травня 2026 року, виплати нараховуватимуться з 1 січня 2026 року; у разі пізнішого звернення — з місяця подання документів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші діти Кабінет Міністрів України Україна ВПО грошова допомога Юлія Свириденко

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]