Правительство продлило помощь ВПЛ ещё на полгода и изменило порядок выплат

Правительство продлило и расширило помощь на проживание для ВПЛ; дети будут получать помощь независимо от дохода семьи.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила об изменениях в государственной поддержке ВПЛ: выплаты продлены, усилена помощь для детей и обновлен порядок пересмотра для нетрудоспособных переселенцев.

В частности, правительство приняло следующие изменения:

Продление срока выплат. Наиболее уязвимые категории переселенцев смогут получать государственную помощь еще на шесть месяцев дольше.

Усиление поддержки детей ВПЛ. Помощь будет назначаться независимо от дохода семьи с 1 февраля 2026 года при условии подачи заявления до 1 мая 2026 года.

Пересмотр выплат для нетрудоспособных ВПЛ. Лица, которым ранее прекратили помощь из-за превышения предельного дохода, теперь могут повторно подать документы на пересмотр с учетом повышения прожиточного минимума. Если заявление подать до 1 мая 2026 года, выплаты будут начисляться с 1 января 2026 года; в случае более позднего обращения — с месяца подачи документов.

