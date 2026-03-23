Дизель змішували з конденсатом – на Волині викрили міжрегіональну схему незаконного виробництва пального

20:03, 23 березня 2026
Правоохоронці припинили діяльність мережі, яка виготовляла фальсифіковане пальне та збувала його через АЗС у Волинській і Рівненській областях.
Фото: pgo.gov.ua
В Волинській області викрито групу осіб, які організували незаконне виробництво та збут пального. Їхні дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення і реалізація підакцизних товарів та легалізація доходів. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, під прикриттям легального бізнесу учасники схеми налагодили повний цикл виробництва: у орендованих приміщеннях виготовляли фальсифіковане пальне, змішуючи дизель із газовим конденсатом, після чого реалізовували продукцію через мережу партнерських автозаправних станцій. Розрахунки здійснювалися готівкою та через рахунки підконтрольних підприємств, що дозволяло уникати сплати податків.

Під час обшуків вилучено понад 80 тисяч літрів пального, газовий конденсат, обладнання для перекачування та розливу, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи. Також правоохоронці вилучили 2,7 млн гривень, близько 230 тисяч доларів США та понад 7 тисяч євро.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми.

Водночас у прокуратурі нагадують, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

