Дизельное топливо смешивали с конденсатом – на Волыни раскрыли межрегиональную схему незаконного производства топлива

Правоохранители пресекли деятельность сети, которая производила фальсифицированное топливо и сбывала его через АЗС в Волынской и Ровенской областях.

В Волынской области разоблачена группа лиц, организовавших незаконное производство и сбыт топлива. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 204 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины — незаконное изготовление и реализация подакцизных товаров и легализация доходов. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, под прикрытием легального бизнеса участники схемы наладили полный цикл производства: в арендованных помещениях изготавливали фальсифицированное топливо, смешивая дизель с газовым конденсатом, после чего реализовывали продукцию через сеть партнерских автозаправочных станций. Расчеты осуществлялись наличными и через счета подконтрольных предприятий, что позволяло уклоняться от уплаты налогов.

Во время обысков изъято более 80 тысяч литров топлива, газовый конденсат, оборудование для перекачки и розлива, компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи. Также правоохранители изъяли 2,7 млн гривен, около 230 тысяч долларов США и более 7 тысяч евро.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме.

В то же время в прокуратуре напоминают, что в соответствии со статьёй 62 Конституции Украины человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.

