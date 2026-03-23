В Україні оновлять стратегію державної екологічної політики до 2030 року

20:58, 23 березня 2026
Робоча група Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України завершила роботу над проєктом змін до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року». Про це повідомила Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

«Оновлення Стратегії державної екологічної політики – це відповідь на виклики повномасштабної війни та нові зобов’язання України як країни-кандидата на вступ до ЄС. Ми закладаємо основу для зеленої відбудови, відшкодування шкоди довкіллю та інтеграції екологічної політики в усі сфери державного управління відповідно до стандартів ЄС», – зазначив заступник міністра економіки Ігор Зубович.

Впродовж двох місяців науковці та експерти, представники міністерства, органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства та фахівці довкіллєвої підгрупи Команди підтримки реформ провели 18 засідань та розглянули понад 300 пропозицій. Результатом цієї роботи стала узгоджена редакція змін до законопроєкту, а також показників оцінки реалізації Стратегії (індикаторів).

Робоча група актуалізувала наявні проблеми, передусім врахувала вплив повномасштабної війни на довкілля, адже Стратегія була ухвалена ще у 2019-му році.

Так, до п’яти цілей документу була додана шоста: «Оцінка збитків і відшкодування шкоди, завданих довкіллю і клімату збройною агресією російської федерації проти України, забезпечення зеленого відновлення інфраструктури, а також відновлення природних територій та екосистем».

На зміни до Стратегії також вплинуло набуття Україною статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу, що створює передумови для інтенсивного впровадження інноваційних трансформацій в усіх секторах економіки та суспільного життя.

Оновлена Стратегія, серед іншого, передбачає створення сприятливих умов для:

  • впровадження найкращих доступних технологій та залучення зеленого фінансування й екологічно-дружніх інвестицій;
  • подальшого розвитку природоохоронних територій та збереження біотичного та ландшафтного різноманіття;
  • впровадження принципів сталого споживання і виробництва та зменшення екологічного сліду продукції;

застосування європейської системи класифікації екологічно сталих видів економічної діяльності та адаптацію української системи управління довкіллям до стандартів ЄС, підготовку фахівців для зеленої відбудови України. 

В оновленій редакції посилюється інтеграція екологічної складової в усіх секторах економіки та суспільного життя, кроссекторальні зв’язкі з іншими документами стратегічного планування.

Після погодження з іншими ЦОВВ, законопроєкт буде винесений на публічні обговорення.

Мінекономіки

