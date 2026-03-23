В Украине обновят стратегию государственной экологической политики до 2030 года

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Рабочая группа Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины завершила работу над проектом изменений в Закон Украины «Об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2030 года». Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

«Обновление Стратегии государственной экологической политики — это ответ на вызовы полномасштабной войны и новые обязательства Украины как страны-кандидата на вступление в ЕС. Мы закладываем основу для зеленого восстановления, возмещения ущерба окружающей среде и интеграции экологической политики во все сферы государственного управления в соответствии со стандартами ЕС», — отметил заместитель министра экономики Игорь Зубович.

В течение двух месяцев ученые и эксперты, представители министерства, органов местного самоуправления, гражданского общества и специалисты экологической подгруппы Команды поддержки реформ провели 18 заседаний и рассмотрели более 300 предложений. Результатом этой работы стала согласованная редакция изменений к законопроекту, а также показатели оценки реализации Стратегии (индикаторы).

Рабочая группа актуализировала существующие проблемы, прежде всего учла влияние полномасштабной войны на окружающую среду, поскольку Стратегия была принята еще в 2019 году.

Так, к пяти целям документа была добавлена шестая: «Оценка ущерба и возмещение вреда, причиненного окружающей среде и климату вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, обеспечение зеленого восстановления инфраструктуры, а также восстановление природных территорий и экосистем».

На изменения в Стратегии также повлияло получение Украиной статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз, что создает предпосылки для интенсивного внедрения инновационных трансформаций во всех секторах экономики и общественной жизни.

Обновленная Стратегия, среди прочего, предусматривает создание благоприятных условий для:

внедрения наилучших доступных технологий и привлечения зеленого финансирования и экологически дружественных инвестиций;

дальнейшего развития природоохранных территорий и сохранения биотического и ландшафтного разнообразия;

внедрения принципов устойчивого потребления и производства и уменьшения экологического следа продукции;

применения европейской системы классификации экологически устойчивых видов экономической деятельности и адаптации украинской системы управления окружающей средой к стандартам ЕС, подготовки специалистов для зеленого восстановления Украины.

В обновленной редакции усиливается интеграция экологической составляющей во всех секторах экономики и общественной жизни, а также кроссекторальные связи с другими документами стратегического планирования.

После согласования с другими центральными органами исполнительной власти законопроект будет вынесен на публичное обсуждение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.